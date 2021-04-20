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вторник, 20 апреля 2021 10:34

iPhone 13 подорожает: назвали причину

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iPhone 13 подорожает: назвали причину
iPhone 13 подорожает: назвали причину фото: prostomob.com

Все модели iPhone 13 получат до 1 ТБ встроенной флэш-памяти. Об этом заявил аналитик Wedbush Дэниэл Айвз. В четвертом квартале 2020 года средняя емкость флэш-памяти iPhone составляла 141 ГБ, что позволило компании Apple занять второе место после Huawei.

Впервые компания Apple предложит клиентам приобрести смартфоны с 1 ТБ флэш-памяти. Все модели iPhone 13 будут оснащены лазерными дальномерами, сообщает IXBT.com.

Аналитик банка Barclays Эндрю Гардинера считает, что только iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут оснащены лазерными дальномерами, а также до 1 ТБ флэш-памяти.

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Источник добавляет, что iPhone 13 mini и iPhone 13 могут не получить быстрые OLED-экраны LTPO с частотой 120 Гц, которые предназначенные для моделей более высокого класса. С выходом смартфонов Apple, оснащенных 1 ТБ флэш-памяти, повышение цены неизбежно.

Инсайдеры раскрыли технические характеристики первого смартфона Redmi для геймеров. Кроме модели процессора, в отчете есть информация о емкости аккумулятора и особенности экрана. Смартфон получит OLED-дисплей Samsung E4 с частотой обновления 144 Гц и отверстием для селфи-модуля вверху по центру.

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