Геймерский смартфон Redmi: появились технические характеристики фото: blog.allo.ua

Инсайдеры раскрыли технические характеристики первого смартфона Redmi для геймеров. Кроме модели процессора, в отчете есть информация о емкости аккумулятора и особенности экрана.

Смартфон получит OLED-дисплей Samsung E4 с частотой обновления 144 Гц и отверстием для селфи-модуля вверху по центру, информирует iTechua.

За автономность устройства будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки, мощностью 67 Вт.

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Смартфону приписывают восьмиядерный 6-нм процессор MediaTek Dimensity 1200 с максимальной тактовой частотой 3,0 ГГц и графическим ускорителем Mali-G77. Модель также получит выдвижные триггеры на корпусе по аналогии с геймерскими флагманами Black Shark.

Дата анонса будущей новинки бренд раскроет в ближайшее время. Стоимость и коммерческое название игрового смартфона пока неизвестны.

До выхода нового телефона Apple остается полгода, а в Сети регулярно появляются новые подробности и изображения новинок. На этот раз известный инсайдер xleaks7 и ресурс Pigtou на основе инженерных чертежей представили качественные рендеры 5.4-дюймового iPhone 13 в красном цвете (PRODUCT RED). Он получил уменьшенный "чубчик" и новый дизайн камер.