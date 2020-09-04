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пятница, 04 сентября 2020 13:23

Позиции Украины в мировом рейтинге инноваций стали лучшими

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Позиции Украины в мировом рейтинге инноваций стали лучшими
Украина заняла 45 позицию в рейтинге инноваций. Фото: pixabay

В рейтинге "Глобальный инновационный индекс 2020" Украина заняла 45 место среди 131 страны.

По сравнению с 2019 годом, показатель улучшился на две позиции, сообщили в отчете исследования Global Innovation Index 2020.

"Украина демонстрирует общий рост в рейтинге инновационного индекса и в субиндекса. Мы получили + 20 позиций в образовании и +10 в R & D. Украина также сохранила 2 место среди стран с доходом ниже среднего", - прокомментировал рейтинг министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украина Игорь Петрашко.

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С Украиной рядом в глобальном рейтинге Вьетнам (42 место), Греция (43), Таиланд (44), Румыния - 46, РФ - 47, Индия - 48. При этом, Украина заняла второе место среди стран с уровнем дохода ниже среднего , первый - Вьетнам, третья - Индия. В глобальном рейтинге рядом с нами такие страны 42. Вьетнам, 43. Греция 44. Таиланд, 46. Румыния, 47. РФ, 48. Индия.

Возглавила общий рейтинг Швейцария, также в топ-10 вошли: Швеция, США, Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Южная Корея.

Последним, 131-м за инновациями квалифицированно Йемен.

Согласно отчету аналитической блокчейн-компании The Chainalysis, Украина заняла 1-е место среди всех стран мира по использованию виртуальных активов населением.

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