Украина стала первой в мире по использованию криптовалюти

В Минцифры отмечают, что большая часть рынка криптоактивив в Украине остается в тени. Фото: pixabay

Согласно отчету аналитической блокчейн-компании The Chainalysis, Украина заняла 1-е место среди всех стран мира по использованию виртуальных активов населением.

Высокие показатели Украины объясняют тем, что в нашей стране одно из крупнейших в мире сообществ блокчейн разработчиков (топ-3) и значительное крипто-сообщество, а также высокий уровень цифровой осведомленности населения - Украина входит в топ-5 стран по безналичным платежам в мире, передает Министерство цифровой трансформации.

Много мелких предпринимателей из Украины занимаются посредничеством на международных маркетплейсах, где используют для расчетов виртуальные активы. Кроме того, популярность криптоактивов объясняется ограничениями в более традиционных сферах: отсутствует фондовый рынок, ограниченный доступ к мировому рынку капиталов, высокий порог входа на рынок недвижимости и ограничения законодательства и банковской системы по международным переводам.

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В Минцифры отмечают, что большая часть рынка криптоактивов в Украине остается в тени.

Для расчета индекса применения криптоактивов населением в The Chainalysis использовали критерии:

- стоимость пересылаемых криптоактивов, в расчете на душу населения;

- остатки криптоактивов на адресах (кошельки) интернет пользователям (Украина);

- Р2Р объем транзакций, рассчитанный по паритету покупательной способности;

- объем розничных транзакций (> 10000 $), рассчитанный по паритету покупательной способности.

На 2-м месте рейтинга оказалась Венесуэла, на 3-м - Россия. Закрыли топ-5 Соединенные Штаты, а 6- место занял Китай.

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткойн уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019-го. 28 июля биткойн стремительно подорожал до $11,4 тыс. За сутки его курс вырос на 7%, а после спада в марте до $3,8 тыс. - на 200%.