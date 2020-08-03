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понедельник, 03 августа 2020 10:12

Стоимость Bitcoin рекордно выросла за сутки

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Стоимость Bitcoin рекордно выросла за сутки
Bitcoin поднялся впервые с 2019 года. Фото: pixabay

Курс валюты Bitcoin за последние сутки был более 12 тисяч долларов.

Это случилось впервые с августа 2019 года, сообщает портал Binance.

Но почти сразу стоимость криптовалюти снизилась до 11 тисяч долларов.

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В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткойн уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюти пересекла отметку в 10 тисяч долалров впервые с октября 2019-го. Цена криптовалюти Bitcoin 13 марта упала на 32% до $ 3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года. 11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткойнов (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюти и сдерживать ее инфляцию. Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S & P 500 упали на 9,5 процента по итогам торгов в четверг, 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник". 28 июля, биткойн стремительно подорожал до $ 11 400. За сутки его курс вырос на 7%, а после спада в марте до $ 3800 - на 200%.

Министерство цифровой трансформации работает над проектом изменений в Налоговый кодекс - для легализации рынка виртуальных активов. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3637 "О виртуальных активах".

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Дата
03
августа

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