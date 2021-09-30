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четверг, 30 сентября 2021 12:19

Пользователи iPhone теперь могут копировать текст с фотографий
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Благодаря обновлению программного обеспечения Apple, пользователи iPhone смогут копировать текст со сделанных фотографий.

iOS 15 позволяет распознавать, копировать и использовать текст на фотографиях iPhone, сообщает CNBC.

"Пользователи смогут сфотографировать страницу в книге, а затем скопировать отрывок текста и поместить его в другой документ", - говорится в сообщении.

Функция также работает с копированием рукописного текста на фотографиях, поскольку технология на основе искусственного интеллекта может распознавать и его.

Фото: cnbc.com

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Компания Microsoft представила новый складной смартфон с двойным экраном Surface Duo 2. Новинка выйдет в продажу 5 октября. Surface Duo 2 получил два обновленных экрана с частотой до 90 Гц и панель для уведомлений на боковой грани. В развернутом виде диагональ составляет 8,3 дюйма.

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Дата
30
сентября

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