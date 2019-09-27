Показали уникальное видео, как черная дыра разрывает звезду

Ученым удалось сфотографировать момент, когда колоссальная черная дыра разрывает на куски звезду. Фото - ВВС

Ученым удалось сфотографировать момент, когда колоссальная черная дыра буквально разрывает на куски звезду, которая попала в область ее притяжения.

Впервые в истории при помощи телескопа NASA удалось увидеть экстраординарное космическое событие с начала и до самого конца, сообщает "Голос Америки".



Отмечается, что спутник NASA для исследования транзитных экзопланет (TESS) изобразил в деталях, как звезда, находится в 375 миллионах световых лет от Солнечной системы, начинает искривляться и затем затягивается силой гравитации в сверхмассивную черную дыру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали уникальное явление у черной дыры

Уничтоженная черной дырой звезда, что своими размерами напоминает Солнце, оказалась жертвой события, которое астрономы называют "приливным разрушением". Феномен сначала был обнаружен международной сетью телескопов, затем астрономы воспользовались возможностями TESS, которые позволяют увидеть отдаленные планеты и звезды.

Подобные случаи возникают, когда звезды слишком сильно приближаются к супермассивным черным дырам. Огромноая гравитационная сила, которой обладает черная дыра разрывает звезды на куски и затягивает их в воронку. В результате на месте черной дыры появляется яркий диск, состоящий из горячего газа.

Около черной дыры Стрелец А * в центре Галактики была зафиксирована вспышка с ужасными энергетическими показателями. Возможно, это вызвано разрывом звезды S0-2. Свечение было вдвое ярче любого, замеченного ранее, и это событие не вписывалась в модель поведения "спокойной" черной дыры.