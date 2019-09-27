Показали уникальное видео, как черная дыра разрывает звезду

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
4 Просмотров: 2115
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 1863
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 720
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6417
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9315
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2349
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 540
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3204
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3636
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1530
Фото
Все фото
4
3
4
3
12
На самом большом конкурсе экотехнологий будут соревноваться 2 украинских стартапа
На самом большом конкурсе экотехнологий будут соревноваться 2 украинских стартапа
На комете прыгают камни - находка ученых
На комете прыгают камни - находка ученых
NASA сняли сказочные вихри облаков
NASA сняли сказочные вихри облаков
Поймали самую старую акулу на планете
Поймали самую старую акулу на планете
Празднуют 50-летие высадки - NASA показали серию панорам с Луны
Празднуют 50-летие высадки - NASA показали серию панорам с Луны
Видео
Все видео
Показали уникальное видео, как черная дыра разрывает звезду
Показали уникальное видео, как черная дыра разрывает звезду
В NASA показали полет над астероидом Бенну
В NASA показали полет над астероидом Бенну
Показали видео с эпицентра сверхмощного урагана Дориан
Показали видео с эпицентра сверхмощного урагана Дориан
Показали пульсацию ядерного реактора
Показали пульсацию ядерного реактора
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 189
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 279
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5850
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5454
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 сентября 2019
Просмотров: 243
Нічний рейд
Недавно стояли гарні місячні ночі — безмовні, ясні й холодні. Й мені не раз згадувалася одна давня героїчна авантюра, яка, з огляду на свою ...
пятница, 27 сентября 2019 08:57

Показали уникальное видео, как черная дыра разрывает звезду

  Комментировать
Показали уникальное видео, как черная дыра разрывает звезду
Ученым удалось сфотографировать момент, когда колоссальная черная дыра разрывает на куски звезду. Фото - ВВС

Ученым удалось сфотографировать момент, когда колоссальная черная дыра буквально разрывает на куски звезду, которая попала в область ее притяжения.

Впервые в истории при помощи телескопа NASA удалось увидеть экстраординарное космическое событие с начала и до самого конца, сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что спутник NASA для исследования транзитных экзопланет (TESS) изобразил в деталях, как звезда, находится в 375 миллионах световых лет от Солнечной системы, начинает искривляться и затем затягивается силой гравитации в сверхмассивную черную дыру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали уникальное явление у черной дыры

Уничтоженная черной дырой звезда, что своими размерами напоминает Солнце, оказалась жертвой события, которое астрономы называют "приливным разрушением". Феномен сначала был обнаружен международной сетью телескопов, затем астрономы воспользовались возможностями TESS, которые позволяют увидеть отдаленные планеты и звезды.

Подобные случаи возникают, когда звезды слишком сильно приближаются к супермассивным черным дырам. Огромноая гравитационная сила, которой обладает черная дыра разрывает звезды на куски и затягивает их в воронку. В результате на месте черной дыры появляется яркий диск, состоящий из горячего газа.

Около черной дыры Стрелец А * в центре Галактики была зафиксирована вспышка с ужасными энергетическими показателями. Возможно, это вызвано разрывом звезды S0-2. Свечение было вдвое ярче любого, замеченного ранее, и это событие не вписывалась в модель поведения "спокойной" черной дыры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали уникальное видео, как черная дыра разрывает звезду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски Просмотров: 14337
Спрогнозировали, когда и на сколько подорожает доллар
Спрогнозировали, когда и на сколько подорожает доллар Просмотров: 13734
Назвали курс доллара на конец года
Назвали курс доллара на конец года Просмотров: 12897
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
12
 Просмотров: 11882
Все в стране прекратят финансировать, а пенсии и дальше выплачивать - Новак
Все в стране прекратят финансировать, а пенсии и дальше выплачивать - Новак
 Просмотров: 11340
Наука
Рассказали, когда может полностью восстановиться озоновый слой
Рассказали, когда может полностью восстановиться озоновый слой Просмотров: 351
Насколько возрастет температура на планете к концу века
Насколько возрастет температура на планете к концу века Просмотров: 315
На самом большом конкурсе экотехнологий будут соревноваться 2 украинских стартапа
На самом большом конкурсе экотехнологий будут соревноваться 2 украинских стартапа
4
 Просмотров: 135
Технологию украинского студента пустят в массовое производство
Технологию украинского студента пустят в массовое производство Просмотров: 3915
На комете прыгают камни - находка ученых
На комете прыгают камни - находка ученых
3
 Просмотров: 936
Больше всего комментируют
6
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
5
Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
4
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
4
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
3
"Потакает врагу" - в Раде призвали уволить представителя правительства
Голосов: 550
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua