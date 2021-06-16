Показали украинский беспилотник-стелс

Предварительная стоимость одного комплекса из трех летательных аппаратов и наземной станции управления составит $12-13 млн. Фото: ACE ONE

На ежегодной международной выставке "Оружие и безопасность" в Киеве представили прототип сверхбыстрого ударного беспилотника ACE ONE.

Беспилотник стелс-технологии должен стать носителем управляемого вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" для поражения наземных и воздушных целей противника, в частности танков, укрытий и БПЛА, сообщает "Милитарный". Его отсеки рассчитаны на 1 т. вооружения.

Максимальная высота полета аппарата составляет 13,7 тыс. м, радиус работы - до 1,5 тыс. км, а максимальная скорость - свыше 1 163 км/ч при длине в 11 м и ширине в 8,5 м. Фактически разработчики создают усовершенствованный БПЛА RQ-170 Sentinel американской Lockheed Martin.

Предварительная стоимость одного комплекса из трех летательных аппаратов и наземной станции управления составит порядка $12-13 млн. Такую цену разработчик указал в англоязычном пресс-релизе для выставки.

Беспилотник разработала международная украинская компания ACE в партнерстве с госпредприятием "Ивченко-Прогресс" и компаниями "Мотор Сич" и "Гидробест". Над проектом работали десятки украинских специалистов во главе с бывшим гендиректором ГП "Антонов" Александром Лосем и экс-главой Госкосмического агентства Владимиром Усовым.

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Военно-воздушные силы США приняли на вооружение новый беспилотный летательный аппарат RQ-180. БПЛА предназначен для ведения разведки в районах с ограниченным доступом и насыщенной системой противовоздушной обороны противника.