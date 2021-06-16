Показали украинский беспилотник-стелс

 
Ексклюзивы
1/5
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 315
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 252
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2 Просмотров: 423
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 639
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 567
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 810
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 981
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 405
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 378
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Фото
Все фото
4
6
5
4
6
Испытали новый украинский беспилотник
Испытали новый украинский беспилотник
AirTag, новые iMac и iPad: что еще Apple показала на презентации
AirTag, новые iMac и iPad: что еще Apple показала на презентации
Носит кирпич, красит и забивает гвозди: показали прототип робота-строителя
Носит кирпич, красит и забивает гвозди: показали прототип робота-строителя
Температура до -90°C: как для вертолета NASA прошла первая ночь на Марсе
Температура до -90°C: как для вертолета NASA прошла первая ночь на Марсе
Показали революционный дизайн новейшего космического корабля
Показали революционный дизайн новейшего космического корабля
Видео
Все видео
Показали украинский беспилотник-стелс
Показали украинский беспилотник-стелс
Беспилотник впервые заправил самолет в воздухе: впечатляющее видео
Беспилотник впервые заправил самолет в воздухе: впечатляющее видео
Космический корабль Маска впервые совершил успешную посадку
Космический корабль Маска впервые совершил успешную посадку
В космос запустили ракету с секретным грузом Пентагона
В космос запустили ракету с секретным грузом Пентагона
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Интервью
1/5
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 306
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 198
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 783
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 540
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 477
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
15 июня 2021
Просмотров: 162
Шевченку згадають усе
Наприкінці травня національна команда України розпочала вирішальний етап підготовки до Євро. Футболістів зібрали помічники Андрія Шевченка. Головного ...
среда, 16 июня 2021 08:20

Показали украинский беспилотник-стелс

  Комментировать
Показали украинский беспилотник-стелс
Предварительная стоимость одного комплекса из трех летательных аппаратов и наземной станции управления составит $12-13 млн. Фото: ACE ONE

На ежегодной международной выставке "Оружие и безопасность" в Киеве представили прототип сверхбыстрого ударного беспилотника ACE ONE.

Беспилотник стелс-технологии должен стать носителем управляемого вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" для поражения наземных и воздушных целей противника, в частности танков, укрытий и БПЛА, сообщает "Милитарный". Его отсеки рассчитаны на 1 т. вооружения.

Максимальная высота полета аппарата составляет 13,7 тыс. м, радиус работы - до 1,5 тыс. км, а максимальная скорость - свыше 1 163 км/ч при длине в 11 м и ширине в 8,5 м. Фактически разработчики создают усовершенствованный БПЛА RQ-170 Sentinel американской Lockheed Martin.

Предварительная стоимость одного комплекса из трех летательных аппаратов и наземной станции управления составит порядка $12-13 млн. Такую цену разработчик указал в англоязычном пресс-релизе для выставки.

Беспилотник разработала международная украинская компания ACE в партнерстве с госпредприятием "Ивченко-Прогресс" и компаниями "Мотор Сич" и "Гидробест". Над проектом работали десятки украинских специалистов во главе с бывшим гендиректором ГП "Антонов" Александром Лосем и экс-главой Госкосмического агентства Владимиром Усовым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы

Военно-воздушные силы США приняли на вооружение новый беспилотный летательный аппарат RQ-180. БПЛА предназначен для ведения разведки в районах с ограниченным доступом и насыщенной системой противовоздушной обороны противника.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали украинский беспилотник-стелс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ

Отрубленную голову отамана пришили

Елена Зеленская заразилась коронавирусом

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 9639
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 4365
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 4077
Циничное убийство утят на дороге связывают с Подкопаевой. Что говорит гимнастка
Циничное убийство утят на дороге связывают с Подкопаевой. Что говорит гимнастка Просмотров: 2889
Иномарку разорвало пополам от удара: видео роковой поездки
Иномарку разорвало пополам от удара: видео роковой поездки Просмотров: 2502
Техника
Первый компьютер весил 13 тонн
Первый компьютер весил 13 тонн
 Просмотров: 297
Назвали стоимость iPhone 13
Назвали стоимость iPhone 13 Просмотров: 396
В 100 раз больше Солнца: в центре галактики нашли уникальную звезду
В 100 раз больше Солнца: в центре галактики нашли уникальную звезду Просмотров: 306
Какие новинки подготовила Apple в новых операционных системах
Какие новинки подготовила Apple в новых операционных системах Просмотров: 72
Беспилотник впервые заправил самолет в воздухе: впечатляющее видео
Беспилотник впервые заправил самолет в воздухе: впечатляющее видео
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
4
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
2
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
Голосов: 319
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть