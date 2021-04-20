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вторник, 20 апреля 2021 11:07

Показали первый электронный микроскоп

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20 апреля 1940 года в США продемонстрировали первый электронный микроскоп. Он может увеличивать изображение в 2 млн раз.

Первый электронный микроскоп создали в 1931 году немецкие инженеры Эрнест Руска и Макс Кноль. Эрнест Руска получил за это открытие Нобелевскую премию по физике в 1986 году.

Автор: eduspb.com
  Продемонстрировали первый электронный микроскоп
Продемонстрировали первый электронный микроскоп

В электронном микроскопе для получения изображения используют фокусированные пучки электронов, которыми бомбардируют поверхность исследуемого объекта. Изображение можно наблюдать различными способами - в лучах, которые прошли через объект, или в отраженных лучах, регистрируя вторичные электроны или рентгеновское излучение. Фокусировка пучка электронов происходит с помощью специальных электронных линз.

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Строение электронного микроскопа можно рассмотреть на примере прибора, работающего на пропускание. Монохроматический пучок электронов формируется в электронной пушке. Его характеристики улучшаются конденсорной системой, которая состоит из диафрагмы и электронных линз. В зависимости от типа линз различают магнитные и электростатические микроскопы.

Автор: eduspb.com
  Продемонстрировали первый электронный микроскоп
Продемонстрировали первый электронный микроскоп

В дальнейшем пучок попадает на предмет, рассеиваясь на нем. Рассеянный пучок проходит через апертуру и попадает в объективную линзу, которая предназначена для растягивания изображения. Растянутый пучок электронов вызывает свечение люминофора на экране. В современных микроскопах используют несколько степеней увеличения.

Если пучок электронов от объекта попадает непосредственно на экран, то объект будет иметь темный вид, а вокруг образуется светлый фон. Такое изображение называется светлопольним. Если же в апертуру объективной линзы попадает не основной пучок, а рассеянный, то образуется темнопольное изображение.

Голландский торговец Антони ван Левенгук был очарован наукой. Узнав о микроскопе Гука, он решил создать свой. Он собственноручно сделал микроскоп, который состоял из двух латунных пластин и маленького кусочка стекла, которое выполняет роль линзы. В 1675 году Антони ван Левенгук использовал такой микроскоп для исследования капли воды.

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Дата
20
апреля

Показали первый электронный микроскоп

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