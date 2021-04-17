Создали телеграфный аппарат фото: wikipedia.org

18 апреля 1846 года американец Роял Эрл Хаус запатентовал телеграфный аппарат. Он мог передавать почти 40 слов в минуту.

Устройство имело две 28-клавишные клавиатуры, которые соединили проволокой. Каждая клавиша представляла букву алфавита и при нажиме печатала соответствующую букву на приемном устройстве.

56-знаковое колесо на отсылочном аппарате синхронизировано с таким же колесом на приемном конце. При нажатии клавиши на одном устройстве, колесо активировалось на другом. Прибор стал примером синхронной передачи данных.

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Прибор позволял оператору использовать клавиатуру для прямого ввода текста. Приемник сразу получал текстовое сообщение на полоске бумаги.

В 1872 году французский изобретатель Эмиль Жан Бодо сконструировал телеграфный аппарат многоразового действия. Он мог передавать по каналу два и более сообщения в одну строку. Аппарат Бодо и созданные по его принципу получили название старт-стопных.

Кроме того, Бодо создал весьма удачный телеграфный код, который впоследствии получил наименование Международный телеграфный код № 1 (ITA1).

Первый прототип современного телефона запатентовал в 1876 году американский изобретатель Александр Белл. Трубка Белла служила по очереди и для передачи, и для приема звука. Она не имела звонка, а вызов абонента происходил через трубку с помощью свистка. Дальность действия такого прибора не превышала 500 м.