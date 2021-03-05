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пятница, 05 марта 2021 09:18

Показали обломки космического корабля Маска, взорвавшегося после посадки
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Американская частная космическая компания SpaceX, принадлежащая изобретателю Илону Маску, совершила 4 марта испытательный запуск на 10 км 10-го прототипа многоразового межпланетного корабля Starship. Прототип взорвался через несколько минут после посадки во время летных испытаний.

В SpaceX заявили, что после удачных испытаний "произошла быстрая незапланированная разборка Starship SN10", и показали его обломки.

Накануне старта SN10 Маск отметил, что испытания прототипа пройдут успешно с вероятностью 60%. Starship SN10 тестировали на пусковом комплексе SpaceX возле городка Бока Чика в штате Техас. Корабль разработали для полетов на Луну и Марс.

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Это была 2-я попытка в течение дня запустить Starship. Первую SpaceX совершила за несколько часов до этого, однако за доли секунды до старта бортовые компьютеры послали сигнал о проблеме с двигателем. Ранее компания SpaceX экстренно отменила испытания прототипа Starship из-за проблем с двигателем. 2 предыдущих аналогичных испытания закончились взрывом при посадке корабля.

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Дата
05
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