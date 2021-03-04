Космический корабль Маска Starship впервые успешно сел. Но потом взорвался

Starship взорвался после посадки. Фото: Reuters

Прототип ракеты-носителя Starship, разработанный компанией SpaceX, взорвался через несколько минут после посадки во время летных испытаний.

Американская частная космическая компания SpaceX, которая принадлежит изобретателю Илону Маску, осуществила запуск и посадку десятого прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, сообщает The New York Times.

Starship разработали для полетов на Луну и Марс.

Ракета успешно стартовала и поднялась на заданную высоту около 10 км. Затем она опустилась в горизонтальное положение и после этого начала контролируемый возврат на Землю. Starship вновь запустил двигатели, чтобы вернуться в вертикальное положение, и медленно опустился на посадочную площадку. После посадки ракета оказалась в наклонном положении и через несколько минут взорвалась.

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Это была вторая попытка в течение одного дня запустить образец Starship. Первую SpaceX совершила за несколько часов до этого, однако за доли секунды до старта бортовые компьютеры послали сигнал о проблеме с двигателем. Ранее компания SpaceX экстренно отменила испытания прототипа Starship из-за проблем с двигателем. Два предыдущих аналогичных испытания закончились взрывом при посадке корабля.