Поглощает радиацию: чернобыльский грибок NASA планирует изучить на МКС

Свойства грибка могут использовать для создания средств защиты от радиации

Ученые Американского аэрокосмического агентства (NASA) планируют поставить эксперимент на борту Международной космической станции с чернобыльским грибком, который способен поглощать радиацию.

Стены заброшенного энергоблока Чернобыльской АЭС со временем покрылись черной плесенью. Впервые она была описана через 5 лет после аварии - в 1991 году, а затем ученые обнаружили, что грибковые организмы способны поглощать радиацию, передает Урядовый курьер.

Исследования международной группы ученых показало, что три грибки, которые содержат пигмент меланин - Cladosporium sphaerospermum, Wangiella dermatitidis и Cryptococcus neoformans - увеличивали биомассу и накапливали ацетат быстрее в среде, где уровень радиации был в 500 раз выше нормы.

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Это означает, что грибки превращали энергию гамма-излучения в химическую энергию так, как растения с помощью фотосинтеза превращают углекислый газ в кислород и глюкозу. Этот процесс известен как радиостимуляция или радиосинтез.

В NASA полагают, что этот механизм можно использовать для создания средств защиты от радиации: солнечной или на атомных электростанциях. Еще одно возможное применение - накопление энергии, что может стать биологической альтернативой солнечным батареям.

Также не исключают, что радиосинтез может быть полезен для защиты здоровых тканей от ионизирующей радиации при радиотерапии. Кроме того, явление интересное для астробиологии как показатель приспособленности жизни к экстремальным условиям существования.

Исследователи из NASA рассказали, что в будущем на Луне может появиться автономная колония роботов, способных копировать самих себя. Таких роботов они планируют использовать для освоения других планет Солнечной системы.