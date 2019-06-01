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суббота, 01 июня 2019 13:33

NASA создало "рентгеновский" снимок Вселенной

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  NASA создало снимок космических источников рентгеновского излучения. Фото: NASA
NASA создало снимок космических источников рентгеновского излучения. Фото: NASA

NASA создало снимок всех видимых космических источников рентгеновского излучения на части звездного неба.

Для этого использовали аппарата NICER - Neutron star Interior Composition Explorer, передает пресс-служба NASA.

"Карта включает данные за первые 22 месяца научной деятельности NICER. Каждая дуга отслеживает рентгеновские лучи, а также случайные удары энергетических частиц, захваченных во время ночных движений", - говорится в сообщении.

Когда космическая станция заходит в тень Земли, прибор примерно каждые полтора часа вылавливает высокоэнергетические фотоны с восьми точек ночного неба. Каждая изогнутая линия - это путь, по которому перемещается "внимание" инструмента от одного источника излучения к другому. Небольшие пятна и линии - энергетические частицы, которые так или иначе попадают в сенсоры.

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Особый интерес к самым большим "искрам", ведь они они сильно отличаются по яркости, которая зависит от интенсивности сигнала от этих точек и времени, на которое NICER на них задерживается. Ученые отметили, что многие из этих точек могут быть нейтронными звездами.

 

Исследователи из NASA рассказали, что в будущем на Луне может появиться автономная колония роботов, способных копировать самих себя. Таких роботов они планируют использовать для освоения других планет Солнечной системы.

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