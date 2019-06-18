Фотограф показал дикий животный мир Чернобыля

В чернобыльской зоне восстанавливается дикая природа и появляются уникальные для страны виды животных.

Об этом свидетельствуют снимки биолога Сергея Гащака из Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов. Он работает в зоне отчуждения с 1990 года, пишет BBC Україна.

Эколог рассказал, что на территории водятся зубры, волки, медведи, олени и черные аисты. С помощью фотоловушек ученые получили этому подтверждение.

Так, удалось снять зубра, который вероятно пришел в Украину из Беларуси. А на другом снимке показана 3-дневная охота стаи волков на взрослого оленя. В дикой природе такие кадры считаются редкостью.

Автор: Сергей Гащак Зубр мог прийти в Украину из Беларуси.

Автор: Сергей Гащак Стая чернобыльских волков охотится на оленя.

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Сергей Гащак видит будущее зоны как уникального природного заповедника дикой природы.

Фото: Сергей Гащак

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