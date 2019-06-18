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вторник, 18 июня 2019 18:47

Фотограф показал дикий животный мир Чернобыля
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В чернобыльской зоне восстанавливается дикая природа и появляются уникальные для страны виды животных.

Об этом свидетельствуют снимки биолога Сергея Гащака из Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов. Он работает в зоне отчуждения с 1990 года, пишет BBC Україна.

Эколог рассказал, что на территории водятся зубры, волки, медведи, олени и черные аисты. С помощью фотоловушек ученые получили этому подтверждение.

Так, удалось снять зубра, который вероятно пришел в Украину из Беларуси. А на другом снимке показана 3-дневная охота стаи волков на взрослого оленя. В дикой природе такие кадры считаются редкостью.

Автор: Сергей Гащак
  Зубр мог прийти в Украину из Беларуси.
Зубр мог прийти в Украину из Беларуси.
Автор: Сергей Гащак
  Стая чернобыльских волков охотится на оленя.
Стая чернобыльских волков охотится на оленя.

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Сергей Гащак видит будущее зоны как уникального природного заповедника дикой природы.

В зоне отчуждения водятся зубры, волки, медведи, олени и черные аисты.
Фото: Сергей Гащак
В зоне отчуждения водятся зубры, волки, медведи, олени и черные аисты.
В зоне отчуждения водятся зубры, волки, медведи, олени и черные аисты.
Зубр мог прийти в Украину из Беларуси.
В зоне отчуждения водятся зубры, волки, медведи, олени и черные аисты.

На местах съемок сериала "Чернобыль" запустят туристические маршруты. Такие планы имеет Киевское управление туризма и промоций.

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