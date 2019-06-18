Фотограф показал дикий животный мир Чернобыля

В чернобыльской зоне восстанавливается дикая природа и появляются уникальные для страны виды животных.
Об этом свидетельствуют снимки биолога Сергея Гащака из Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов. Он работает в зоне отчуждения с 1990 года, пишет BBC Україна.
Эколог рассказал, что на территории водятся зубры, волки, медведи, олени и черные аисты. С помощью фотоловушек ученые получили этому подтверждение.
Так, удалось снять зубра, который вероятно пришел в Украину из Беларуси. А на другом снимке показана 3-дневная охота стаи волков на взрослого оленя. В дикой природе такие кадры считаются редкостью.
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Сергей Гащак видит будущее зоны как уникального природного заповедника дикой природы.
На местах съемок сериала "Чернобыль" запустят туристические маршруты. Такие планы имеет Киевское управление туризма и промоций.
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