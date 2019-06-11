Сериал "Чернобыль": по местам съемок организуют экскурсии

Экскурсия охватит Киев и Чернобыльскую зону. Фото из открытых источников.

На местах съемок сериала "Чернобыль" запустят туристические маршруты. Такие планы имеет Киевское управление туризма и промоций.

В ведомстве говорят, что намерены сделать короткий и длинный маршруты. Экскурсия охватит как Киев, так Чернобыльскую зону. Гиды расскажут про съемки и локации, где это было.

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Туристам покажут подземный бункер ЧАЭС, пожарную часть, больницу, центральную площадь с гостиницей "Полесье" и горисполком, а также "Мост смерти". По версии создателей сериала, с него жители Припяти наблюдали за пожаром на ЧАЭС.

Пока неизвестно, когда начнутся экскурсии. Ведомство изучает регион, ищет партнеров среди туристических организаций и знакомится с прототипами главных героев.

В Чернобыльской зоне правоохранители поймали фанатов сериала "Чернобыль" из Ровенской области.