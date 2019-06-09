Фанатов сериала "Чернобыль" задержали в зоне отчуждения

В зоне отчуждения задержали трех сталкеров. Фото: ГПСУ

Правоохранители задержали в Чернобыльской зоне отчуждения сталкеров из Ровенской области.

"Трое мужчин в "полной амуниции", как впоследствии выяснилось жители города Ровно и Ровенской области, вероятно, после просмотра популярного телесериала о ядерной катастрофе в Чернобыле, решили попасть в запретную зону с целью экстремального отдыха", - сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.

Молодые люди пересекли заградительный забор зоны отчуждения и зоны обязательного отселения и пешком пробиралась на запретную территорию вне установленных пунктов контроля.

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Мужчин задержали, правоохранители составили в отношении них административные протоколы.

В Беларусии запустили туристические маршруты в зону отчуждения. Стоимость экскурсии для пяти человек составляет около 160 долларов,