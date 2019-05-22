Ученые рассказали о колонизации Луны роботами

На Луне может появиться автономная колония роботов Фото:Lenta.ru

Исследователи из NASA рассказали, что в будущем на Луне может появиться автономная колония роботов, способных копировать самих себя.

Таких роботов они планируют использовать для освоения других планет Солнечной системы. Проект представили эксперты Космического центра Кеннеди, который является подразделением американского аэрокосмического агентства NASA. Научную работу, посвященную перспективам колонизации Солнечной системы роботами, ученые опубликовали в журнале Popular Physics.

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Так, они провели компьютерное моделирование. По его результатам, чтобы создать саморасширяющуюся колонию роботов, понадобится 12 т оборудования. Его необходимо отправить на спутник Земли. Для этого нужно около 20 лет.

Исследователи считают, что после постройки колонии больше не понадобится никаких инвестиций. Фабрика будет иметь доступ к огромным нетронутым запасам полезных ископаемых и энергии. Считают, что результатом станет построение большого количества роботов, готовых к дальнейшим путешествиям по космосу.

Астронавтка с Международной космической станции Кристина Кох сфотографировала, как происходит смена дня и ночи на Земле. Как оказалось, космонавты приближаются к линии, где можно увидеть этот процесс, не так часто.