Маск строит два одинаковых космических корабля

SpaceX строит сразу два космические корабли Starship для полетов на Марс.

Автор: Прямий SpaceX одновременно строит два Starship в Техасе и во Флориде.

"SpaceX одновременно строит два Starship в Техасе и во Флориде", - написал в Twitter руководитель компании Илон Маск.

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По его словам, таким образом компания планирует определить лучшее место для строительства космического корабля.

В ноябре прошлого года SpaceX переименовала корабль Big Falcon Rocket на Starship. А в апреле компания протестировала двигатель будущего космического аппарата на тестовом корабли Starhopper. По словам Маска, первый орбитальный полет Starship может произойти уже в начале 2020-го.