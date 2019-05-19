Маск строит два одинаковых космических корабля

 
Ексклюзивы
1/5
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
2 Просмотров: 2827
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6282
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 63257
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1080
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1449
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2304
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 792
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 378
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6454
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7938
Фото
Все фото
9
19
3
4
17
NASA оценило: пенсионерка сделала удивительное фото космоса
NASA оценило: пенсионерка сделала удивительное фото космоса
Девочка-верблюд и женщина с четырьмя ногами: жуткие исторические фото
Девочка-верблюд и женщина с четырьмя ногами: жуткие исторические фото
Показали последний пейзаж, который увидел разбившийся израильский зонд
Показали последний пейзаж, который увидел разбившийся израильский зонд
От Антарктиды отделяется гигантский айсберг
От Антарктиды отделяется гигантский айсберг
60 лет покорения космоса: NASA выпустило книгу невероятных фото
60 лет покорения космоса: NASA выпустило книгу невероятных фото
Видео
Все видео
Презентовали новый транспорт для полетов на Луну
Презентовали новый транспорт для полетов на Луну
В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной
В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной
Ученые омолодили мозг человека на 50 лет
Ученые омолодили мозг человека на 50 лет
На Луне сняли уникальное видео восхода Солнца
На Луне сняли уникальное видео восхода Солнца
NASA показало лучшие жилища для космонавтов на Марсе
NASA показало лучшие жилища для космонавтов на Марсе
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 432
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 738
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1800
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9639
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1350
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
19 мая 2019
Просмотров: 153
Як чорний хліб
Подруга живе у кримській Алушті. Тримає міні-готель, приймає туристів. До окупації літню відпустку я зазвичай проводила в неї. А взимку-весною вона ...
воскресенье, 19 мая 2019 11:25

Маск строит два одинаковых космических корабля

  Комментировать

SpaceX строит сразу два космические корабли Starship для полетов на Марс.

Автор: Прямий
  SpaceX одновременно строит два Starship в Техасе и во Флориде.
SpaceX одновременно строит два Starship в Техасе и во Флориде.

"SpaceX одновременно строит два Starship в Техасе и во Флориде", - написал в Twitter руководитель компании Илон Маск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маск отменил запуск ракеты за несколько минут до старта

По его словам, таким образом компания планирует определить лучшее место для строительства космического корабля.

В ноябре прошлого года SpaceX переименовала корабль Big Falcon Rocket на Starship. А в апреле компания протестировала двигатель будущего космического аппарата на тестовом корабли Starhopper. По словам Маска, первый орбитальный полет Starship может произойти уже в начале 2020-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Маск строит два одинаковых космических корабля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

День в истории: чем запомнилось 19 мая

Королеву посадили в тюрьму

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 352741
Утвердили новое украинское правописание
Утвердили новое украинское правописание
 Просмотров: 16614
Теперь модель plus-size: располневшая Тайра Бэнкс снялась топлес для глянца
Теперь модель plus-size: располневшая Тайра Бэнкс снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 13241
Стало известно, кто из президентов приедет на инаугурацию Зеленского
Стало известно, кто из президентов приедет на инаугурацию Зеленского Просмотров: 7893
Еле прикрывали грудь: чем звёзды удивили на третий день Каннского фестиваля
Еле прикрывали грудь: чем звёзды удивили на третий день Каннского фестиваля
11
 Просмотров: 7065
Наука
"Кольца" деревьев рассказали об изменении климата с 1900-го года
"Кольца" деревьев рассказали об изменении климата с 1900-го года Просмотров: 1323
Коал объявили функционально вымершими
Коал объявили функционально вымершими Просмотров: 1818
Катастрофа космического масштаба: показали последствия столкновения галактик
Катастрофа космического масштаба: показали последствия столкновения галактик Просмотров: 1170
Ученый расшифровал самый загадочный текст в мире
Ученый расшифровал самый загадочный текст в мире Просмотров: 1503
Маск отменил запуск ракеты за несколько минут до старта
Маск отменил запуск ракеты за несколько минут до старта Просмотров: 5283
Больше всего комментируют
10
"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта" - Порошенко дал совет Зеленскому
5
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
4
Россияне пожаловались на украинский язык в ООН
3
Климкин подал в отставку и собирается в Раду
3
Кому благоволят жители оккупированных территорий: результаты опроса
Голосов: 568
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua