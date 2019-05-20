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понедельник, 20 мая 2019 14:59

Назвали дату пилотируемого полета на Марс

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Автор: phys.org
  Пилотируемый полет на Марс может быть осуществлен не ранее 2039 года
Пилотируемый полет на Марс может быть осуществлен не ранее 2039 года

Специалисты заявили, что пилотируемый полет на Марс может быть осуществлен не ранее 2039-го. А старт марсианской миссии NASA планируют 2033-го. Об этом пишет Phys.org.

"Необходимой промежуточной целью является лунная миссия. Пилотируемый полет на спутник Земли запланирован на 2024 год", - отмечает директор NASA Джим Брайденстайн.

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При этом Роберт Говард, который является ведущим специалистом по разработке сред обитания в космосе при Космическом центре им. Линдона Джонсона, как вероятный срок осуществления марсианской миссии назвал 2037 год.

Видео телеканала Discovery, который смоделировал падение на планету крупнейшего астероида, вспомнили в сети, обсуждая тему защиты Земли от астероидов.

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