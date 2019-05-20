Назвали дату пилотируемого полета на Марс

Автор: phys.org Пилотируемый полет на Марс может быть осуществлен не ранее 2039 года

Специалисты заявили, что пилотируемый полет на Марс может быть осуществлен не ранее 2039-го. А старт марсианской миссии NASA планируют 2033-го. Об этом пишет Phys.org.

"Необходимой промежуточной целью является лунная миссия. Пилотируемый полет на спутник Земли запланирован на 2024 год", - отмечает директор NASA Джим Брайденстайн.

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При этом Роберт Говард, который является ведущим специалистом по разработке сред обитания в космосе при Космическом центре им. Линдона Джонсона, как вероятный срок осуществления марсианской миссии назвал 2037 год.

Видео телеканала Discovery, который смоделировал падение на планету крупнейшего астероида, вспомнили в сети, обсуждая тему защиты Земли от астероидов.