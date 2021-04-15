Подарки на "миллион": весенняя акция от Фокстрот (PR)

Сеть электроники и бытовой техники Фокстрот проводит гранд-розыгрыш подарков

Если уже давно задумываетесь над покупкой электрогриля или об обновлении домашних гаджетов, вам сюда.

Весна – это каждый раз новая жизнь. Хочется сбросить груз старых проблем и избавиться от ненужных вещей, а вместо них приобрести новое и красивое. Это касается и домашней техники в том числе, которую можно выиграть, приняв участие в гранд-розыгрыше подарков на 1 000 000, который проводится в сети электроники и бытовой техники Фокстрот с 15 апреля по 5 мая.

Условия просты: среди покупателей любой мелкой бытовой техники в Фокстрот каждый день разыгрывается один из полуторы сотни ценных подарков общей стоимостью до 1 млн грн, среди которых кухонные машины, пылесосы-стики, электрогрили, мультиварки и кофемашины. Чтобы увеличить шансы выиграть один из заявленных призов, предлагаем более тщательней присмотреться к тем позициям, которые и без того нужны и полезны в быту.

Кондиционер

Вот так ждешь этого тепла, а потом резко наступает жара, и дома сразу становится нечем дышать. Знакомо? Тогда самое время побеспокоиться о приятном домашнем климате. Тем более, чем больше есть времени на выбор кондиционера, тем больше возможностей купить его по акции. Например, инверторный кондиционер HYUNDAI ARN12HSSUA сейчас продается со скидкой в 2500 грн.

Сушилка для овощей

С потеплением приходится снимать верхнюю одежду, и хочется при этом сбросить пару килограммов. Нет ничего проще, если заменить привычные вкусняшки сушеными фруктами и овощами. Вот почему украинским хозяйкам так полюбилась сушилка для овощей. Всего за 6-10 часов вы сможете сделать заготовки и лакомства из сушеных плодов на свой вкус. Хорошо бы успеть приобрести сушилку GORENJE FDK 20 MG, ведь цена на нее гарантированно лучшая на рынке – по системе Найс Прайс от Фокстрот.

Блендер

Как, вы все еще не делаете смузи? А как насчет молочных коктейлей? Супов-пюре? Блендер PHILIPS HR2537/00, едва появившись на вашей кухне, сразу же разнообразит и значительно оздоровит ваше меню. Ведь если у вас дома есть фрукты, овощи и блендер, то вы в любой момент приготовите самые изысканные блюда и напитки для правильного питания.

Робот-пылесос

Если в этом году вы решили побольше внимания уделять себе, то стоит перепоручить заботу о домашней чистоте самостоятельному девайсу – роботу-пылесосу ROWENTA RR7755WH. Те, у кого уже есть дома такой помощник, не представляют, как раньше обходились без него. Лежишь себе на диване, а уборка идет сама по себе. Приятно же!

Мультипекарь

Если вдруг вам казалось, что от природы не дано готовить кулинарные шедевры, такой девайс как мультипекарь REDMOND SkyBaker RMB-M657/1S все исправит. Встроенный гриль позволяет готовить мясо, рыбу и овощи с максимальным сохранением полезных веществ, а главное, делать это очень просто и быстро. При желании можно докупить дополнительные панели – их на выбор предлагается 40 штук. С ними так же быстро и легко можно готовить любую фигурную выпечку, например льежские вафли, "орешки", горячие бутерброды, пряники и т.д.

Больше товаров, принимающих участие в акции "Подарки на "миллион", ищите в магазинах сети Фокстрот и на foxtrot.ua.