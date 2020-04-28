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вторник, 28 апреля 2020 13:58

Первый космический турист облетел Землю 128 раз

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Первый космический турист облетел Землю 128 раз
Первый космический турист провел в космосе около 8 дней. Фото: NASA

28 апреля 2001-го состоялся полет первого космического туриста Денниса Тито.

Американский предприниматель и мультимиллионер итальянского происхождения отправился в космос в возрасте 60 лет. За свой полет Тито заплатил $20 млн.

Подготовка к полету длилась около восьми месяцев. В космосе Тито провел 7 дней, 22 ч и 4 мин. За этот период он облетел Землю 128 раз.

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Во время взлета в Казахстане у Тито начались проблемы с сердцем. Кроме этого, на орбите он разбил голову о люк корабля, сильно оттолкнувшись от пола. Несмотря на это, он остался доволен полетом.

"Это самое большое приключение в моей жизни. Я побывал на небесах и парил, как ангел, глядя вниз на Землю. Знал, что это будет рискованное приключение, и готовился к худшему. Однако все семь дней я чувствовал эйфорию", - сообщил Тито после возвращения с орбиты домой.

Деннис Тито - глава одной из ведущих инвестиционных компаний в США - Wilshire Associates. После длительной работы в Лаборатории реактивного движения при NASA он переключился на финансирование госпроектов в космической отрасли.

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Дата
28
апреля

Первый космический турист облетел Землю 128 раз

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