Первые спички содержали токсическое вещество фото: physicist.in.ua

10 апреля 1833 года впервые начали производство спичек. Они были токсичными — в состав головки входил белый фосфор.

Ранее огонь получали механическим способом — за счет трения или удара. Первые средства для получения огня на химических реакциях появились в конце XVIII в.

Первые спички появились в 30-х годах XIX в. в Англии. Спичка того времени имела вид бумажной трубочки. На один конец наносили смесь калия с сахаром, а рядом ставили маленькую стеклянную бутылочку с серной кислотой. Бутылочку разбивали и кислота, попадая в смесь, вызывала вспышку.

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Производство спичек одновременно возникло во Франции, Германии и некоторых других странах. Первые спички изобрел венгерский ученый Янош Ириньи в 1833 году, когда в массу спичечных головок вводили белый фосфор — чрезвычайно огнеопасное и ядовитое вещество. Учитывая вредность белого фосфора на первых спичечных мануфактурах Англии работали преимущественно дети бедных вдов. Изготовленные таким способом головки спичек легко зажигались от трения о шероховатую поверхность.

Первые безопасные спички стали производить в Швеции в 1855 году. От того они получили свое первое название "шведских спичек". Дания второй начала производить спички в 1874 году, а позже и другие страны заменили вредный белый фосфор красным.

Сигареты обязаны своим происхождением американским индейцам, которые первыми стали заворачивать табак в солому, тростник и кукурузные листья. После появления в Европе в течение почти 250 лет единственным средством курения табака были трубки и сигары. В США распространению сигарет способствовало появление некоторых новых сортов "светлого" табака. Например, "Белого Берли", и, конечно же, изобретение первой машины для изготовления сигарет в конце 1880-х. В следующее десятилетие сигареты значительно обогнали сигары по объему продаж. У солдат, зачастую не было времени выкурить сигару или трубку, поэтому стали курить сигареты.