Обрушился один из крупнейших телескопов в мире: появилось видео

Падение заняло 15 секунд. Видео записали с 2-х ракурсов. Фото: pexels.com

На острове Пуэрто-Рико в Карибском море обрушился легендарный телескоп Аресибо, работавший с 1963 года.

Сегодня в National Science Foundation опубликовали видео того, как 900-тонная платформа-излучатель срывается с опорных башен и падает на чашу рефлектора диаметром около 305 м. Это произошло 1 декабря.

Падение заняло 15 секунд. Видео записали с 2-х ракурсов.

Телескоп находился в аварийном состоянии с августа. В ноябре его планировали вывести из эксплуатации и взорвать за риска обрушения.

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Строительство радиотелескопа начали в 1960 году. Его первоначальным назначением было исследование ионосферы Земли. Автор идеи строительства: профессор Корнельского университета Уильям Гордон. Аресибо проработал 57 лет. Обсерватория Аресибо имела самый большой в мире радиотелескоп на то время. Сейчас крупнейшим в мире считают радиотелескоп FAST на юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу.