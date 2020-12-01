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вторник, 01 декабря 2020 13:21

Уникальный телескоп нашел 3 млн новых галактик

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Уникальный телескоп нашел 3 млн новых галактик
Этот уникальный телескоп может делать панорамные снимки неба с более четкими деталями, чем раньше. Фото: pixabay

Около 3 млн новых галактик нашел мощный австралийский радиотелескоп Australian Square Kilometre Array Pathfinder.

Прибор обнаружил галактики за 300 ч. работы, сообщает The Tribune.

ASKAP понадобилось объединить только 903 изображения для картографирования неба, тогда как другим радиотелескопам нужны десятки тысяч изображений.

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Другим телескопам было бы необходимо 10 лет для достижения схожего результата. Этот уникальный телескоп может делать панорамные снимки неба с более четкими деталями, чем раньше.

Возможность осмотреть небо в течение нескольких недель означает, что процесс можно повторять через относительно короткий промежуток времени, что позволяет астрономам систематически отслеживать изменения.

Телескоп ASKAP стоит $138 млн.

Астрономы смогли сделать качественный снимок галактики с длинным названием SDSSJ225506.80+005839.9, которую для удобства прозвали "страной чудес". Фото опубликовали на сайте обсерватории Hubble. Отмечается, что данная галактика отличалась от других экстравагантных галактик и потрясающих туманностей только длинным названием, в котором зашифрованы ее координаты на небе.

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