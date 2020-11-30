Астрономы сделали уникальные снимки галактики

Астрономы смогли сделать качественный снимок галактики с длинным названием SDSSJ225506.80+005839.9, которую для удобства прозвали "страной чудес".
Фото опубликовали на сайте обсерватории Hubble.
Отмечается, что данная галактика отличалась от других экстравагантных галактик и потрясающих туманностей только своей длинным названием, в которой зашифрованы ее координаты на небе.
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"Галактика находятся в созвездии Рыб. Она образовалась в результате слияния нескольких систем, после чего с газа в ее центре родились новые звезды, яркие из которых видно в ядре", - отмечают ученые.
Эту галактику без помощи Хаббла увидеть практически невозможно. Впервые ее обнаружили только в последние годы.
Далекую галактику, которая продолжала создавать новые звезды, несмотря на наличие разрушительного "холодного квазара", бушующий в ее основе, нашли ученые стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии SOFIA.
SOFIA - совместный проект NASA и Немецкого аэрокосмического центра - DLR.
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