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понедельник, 30 ноября 2020 22:00

Астрономы сделали уникальные снимки галактики

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Астрономы сделали уникальные снимки галактики
Ученые сделали качественные фото космической "страны чудес". Фото: spacetelescope.org

Астрономы смогли сделать качественный снимок галактики с длинным названием SDSSJ225506.80+005839.9, которую для удобства прозвали "страной чудес".

Фото опубликовали на сайте обсерватории Hubble.

Отмечается, что данная галактика отличалась от других экстравагантных галактик и потрясающих туманностей только своей длинным названием, в которой зашифрованы ее координаты на небе.

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"Галактика находятся в созвездии Рыб. Она образовалась в результате слияния нескольких систем, после чего с газа в ее центре родились новые звезды, яркие из которых видно в ядре", - отмечают ученые.

Эту галактику без помощи Хаббла увидеть практически невозможно. Впервые ее обнаружили только в последние годы.

Далекую галактику, которая продолжала создавать новые звезды, несмотря на наличие разрушительного "холодного квазара", бушующий в ее основе, нашли ученые стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии SOFIA.

SOFIA - совместный проект NASA и Немецкого аэрокосмического центра - DLR.

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