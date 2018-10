Нобелевскую премию мира присудили борцам с сексуальным насилием

Нобелевскую премию мира получили врач Денис Муквеге и иракская правозащитница, активистка Надя Мурад.

Премию присудили за "усилия, направленные на прекращение использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженного конфликта", объявило жюри премии в Осло.

Муквеге посвятил свою жизнь защите жертв сексуального насилия во времена войны. Долгое время работал в Демократической Республике Конго. Мураду стала жертвой такого насилия.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM