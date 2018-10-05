Нобелевскую премию мира присудили борцам с сексуальным насилием

Размер премии- € 860 тыс. Фото: Прямий

Нобелевскую премию мира получили врач Денис Муквеге и иракская правозащитница, активистка Надя Мурад.

Премию присудили за "усилия, направленные на прекращение использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженного конфликта", объявило жюри премии в Осло.

Муквеге посвятил свою жизнь защите жертв сексуального насилия во времена войны. Долгое время работал в Демократической Республике Конго. Мураду стала жертвой такого насилия.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 октября 2018 г.

Нобелевская премия мира - самая важная в мире политическая награда. В нынешнем году в лонг-листе было 216 государственных и общественных деятелей, 115 организаций. В частности, на получение Нобелевской премии мира претендовали лидеры Северной и Южной Кореи - Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, президент США Дональд Трамп, украинский политзаключенный Олег Сенцов, лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон, папа римский Франциск.

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Размер премии - 9 млн шведских крон. Это - € 860 тыс.

Ежегодная церемония определения лауреатов премии имени Альфреда Нобеля стартует 1 октября и продлится неделю. Церемонию вручения Нобелевских премий ежегодно проводять10 декабрь в годовщину смерти Альфреда Нобеля.