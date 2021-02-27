"Неудачи являются предвестниками успеха" – представительница НАТО выступила перед участницами STEM is FEM

Директор Центра информации и документации НАТО Винета Кляйн встретилась с девушками из STEM-сообщества на учебном мероприятии от благотворительного образовательного проекта STEM is FEM. Представительница международной организации поддержала намерение девушек выбирать карьеру по зову сердца, а не под давлением социальных стереотипов и поощрила не бояться выходить за пределы зоны комфорта.

"Надо понимать, какова ваша цель. Четко знайте, чего хотите и воспринимайте неудачи как часть пути. Не расстраивайтесь из-за них и продолжайте свой путь. Неудачи закаляют и являются предвестниками успеха. Даже у Стива Джобса были ошибки и неудачи, но он восстанавливался и продолжал идти вперед. В любой ситуации ищите новые возможности и выходы. И помните: образование – это билет к повышению стандарта жизни, независимости и успеха. Расширяйте границы", – отметила Кляйн.

Заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан отметила, что все чаще в Украине молодые IT-специалисты выбирают путь не наемного работника, а строят собственные стартапы. Чиновница ободрила девушек также попробовать этот вариант.

"Онлайн-портал Дія.Бізнес имеет множество сервисов, помогающих предпринимателям и тем, кто только планирует открыть собственное дело, независимо от возраста. Бесплатные консультации по бизнес-идеям, маркетингу, фандрайзингу, даже психологическая поддержка. И все бесплатно. На сайте есть и карта инфраструктуры бизнеса Украины в различных сферах, в том числе технологической. Информация об экспорте и импорте разных стран. Все это может быть полезно и для IT-стартапа", – отметила замминистра.

Встреча прошла во время девятого бесплатного учебного модуля для украинских школьниц от STEM is FEM. На этот раз девушек познакомили с компьютерными науками – искусственным интеллектом, машинным обучением и data science.

"Исследования показывают, что женщины с 8-летним опытом работы в IT-отрасли, на собеседованиях чувствуют себя так же, как мужчины с 1 годом опыта. Представьте, как тогда трудно молодым девушкам без всякого опыта найти первое место работы. Именно поэтому мотивационные спичи является неотъемлемой частью каждого нашего модуля. Общаясь с успешными женщинами, наши участницы имеют возможность стать увереннее в себе и своих возможностях и открыть новые горизонты для развития", – подчеркнул инициатор STEM is FEM, инвестор компании Reface, Сергей Токарев.

STEM is FEM – социальный образовательный проект, призванный бороться с гендерными стереотипами и поощрять украинских школьниц выбирать STEM-специальности. В рамках проекта проводятся многочисленные бесплатные образовательные мероприятия – учебные модули, вебинары и мастер-классы. Следить за анонсами событий можно на сайте проекта или на официальных страницах в соцсетях Facebook и Instagram.