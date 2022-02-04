Недорого и надежно: как выбрать смартфон для экстремальных условий

 
Ексклюзивы
1/5
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 252
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 702
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 729
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1 Просмотров: 279
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 873
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Просмотров: 5346
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Просмотров: 1899
Снайпера, гранатометы и безумные перестрелки: как проходили масштабные "бои с агрессором" за Припять - фото, видео
Снайпера, гранатометы и безумные перестрелки: как проходили масштабные "бои с агрессором" за Припять - фото, видео
Просмотров: 2664
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Просмотров: 414
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
Просмотров: 531
Фото
Все фото
4
30
5
10
5
Создали первый в мире ноутбук без разъемов
Создали первый в мире ноутбук без разъемов
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Впервые за 10 лет: сегодня на орбиту выйдет украинский спутник &quot;Січ-2-30&quot;
Впервые за 10 лет: сегодня на орбиту выйдет украинский спутник "Січ-2-30"
Instagram показал самые популярные посты 2021 года
Instagram показал самые популярные посты 2021 года
Вкусное телевидение: изобрели экран, способный передать вкус еды
Вкусное телевидение: изобрели экран, способный передать вкус еды
Видео
Все видео
Илон Маск подсчитал, во сколько обойдется колонизация Марса
Илон Маск подсчитал, во сколько обойдется колонизация Марса
SpaceX запустила ракету со спутником-шпионом: его деятельность засекречена
SpaceX запустила ракету со спутником-шпионом: его деятельность засекречена
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)
Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Интервью
1/5
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1602
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 999
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 405
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1206
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1017
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 432
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
суббота, 05 февраля 2022 22:55

Недорого и надежно: как выбрать смартфон для экстремальных условий

  Комментировать
Недорого и надежно: как выбрать смартфон для экстремальных условий
Гаджет для сложных условий эксплуатации следует подбирать с емкой батареей и защищенным от пыли, грязи и влаги корпусом. Фото: pixaby.com

Пока паникеры собирают тревожно-успокаивающие рюкзаки и вспоминают, какие мессенджеры будут работать и в отсутствие интернета, пора позаботиться о надежном смартфоне не за все деньги мира.

Подборку из 5 защищенных гаджетов стоимостью до 10 тыс. грн собрало издание SPEKA.

Мы также прочли отзывы пользователей этих смартфонов, чтобы вы знали, что ожидать от аппаратов. Перечисляем от самых дешевых.

Что означают стандарты защиты в описании:

IP68: устройство пыленепроницаемое, выдерживает длительное погружение в воду под давлением.

IP69-K: устройство выдерживает мойку под горячей водой под высоким давлением.

MIL-STD-810: устройство отвечает военным стандартам США по работе в полевых условиях.

Ulefone Armor X8

Цена: 3999-5300 грн

Стандарты защиты: IP69K, IP68, MIL-STD-810G

Емкость аккумулятора: 5080 мАч

Оперативная память: 4 ГБ

Ulefone Armor X8 имеет прочный корпус в соответствии со стандартами IP69K, IP68 и MIL-STD-810G. Смартфон не боится воды, пыли, ударопрочный. Имеет NFC и поддерживает функцию быстрой зарядки.

Встроенная память смартфона – 64 ГБ, но он также поддерживает карты памяти до 256 ГБ. По сравнению с другими телефонами в сегменте Armor X8 достаточно недорог, а следовательно, приемлемый вариант для тревожного чемоданчика.

Более продвинутая модель с аналогичной степенью защиты, Ulefone Armor 7Е, имеет больший объем памяти, аккумулятор 5500 мАч и стоит примерно 9000 грн.

Oukitel F150 B2021

Цена: 4229-4799 грн

Стандарты защиты: IP68, IP69K

Емкость аккумулятора: 8000 мАч

Оперативная память: 6 ГБ

Oukitel F150 B2021 — доступный защищенный смартфон, выдерживающий влагу, удары и запыленную или грязную среду. Имеет 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.

"Из неудобств – не выключается звук при включении аппарата. К дополнительной кнопке тоже нужно привыкнуть, хотя это не недостаток. Установленные от производителя программы для обработки звонков и СМС – не самые удобные".

Жалуются пользователи на качество фото и видео. А также на батарею:

"Все почти отлично, кроме батареи. Она держит заряд, но не больше обычных смартфонов с батареей на 4000 миллиамперов".

Sigma mobile X-TREME PQ38

Цена: 5299 грн

Стандарты защиты: IP68, IP69

Емкость аккумулятора: 8000 мАч

Оперативная память: 4 ГБ

X-TREME PQ38 – защищенный смартфон от украинского бренда китайской сборки. Он защищен от попадания воды и грязи, а также от ударов в соответствии со стандартами IP68 и IP69. Имеет 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Работает несколько дней без подзарядки.

"Покупал для навигации на велосипеде, телефонные функции не проверял. Последний заезд – навигация и запись (locus map) примерно 11,4 часов с постоянно включенным экраном и Bluetooth, осталось примерно 27% заряда. На солнце экран не очень, GPS стабильный, громкость голосовых инструкций высокая, но шум дорог не перекрикивает. Вибросигнал в таком кирпиче весьма условен, реально вибрация слаба. Сканер отпечатков пальца посредственный. "Вспышка" тоже не блестящая. Радио с переходником не заработало".

Также пользователи сетуют на невысокое качество стекла и материалов корпуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все собирают тревожные рюкзаки. Что делать тем, кто остается дома?

Doogee S88 Pro

Цена: 6200-7200 грн

Стандарты защиты: IP68, IP69K, MIL-STD-810G

Емкость аккумулятора: 10000 мАч

Оперативная память: 6 ГБ

Doogee S88 Pro имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, поддерживает быструю и беспроводную зарядку. Аккумулятор 10000 мАч позволяет пользоваться смартфоном несколько дней без подзарядки. Экран и корпус выполнены в соответствии с основными стандартами защиты.

Среди недостатков – большой вес аппарата, 372 г, камера – среднего уровня.

Blackview BV9800

Цена: от 9399 грн

Стандарты защиты: IP68, IP69K

Емкость аккумулятора: 6580 мАч

Оперативная память: 6 ГБ

Blackview BV9800 отвечает международным стандартам защиты, не боится пыли, воды и ударов. Смартфон имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, а также камеру на 48 Мп+16 Мп+5 Мп.

Есть нарекания на звук в наушниках через миниджек, на глюки при подключении Bluetooth-гарнитуры и неудобные заглушки для гнезд зарядки и наушников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Недорого и надежно: как выбрать смартфон для экстремальных условий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
 1 Просмотров: 16029
Сбитый в Беларуси &quot;украинский&quot; беспилотник оказался российским
Сбитый в Беларуси "украинский" беспилотник оказался российским Просмотров: 10656
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о &quot;нерасширении НАТО&quot;
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о "нерасширении НАТО" Просмотров: 9379
Сотни людей вышли в Харькове на &quot;Марш единства&quot;, который хотела запретить городская власть - фото и видео
Сотни людей вышли в Харькове на "Марш единства", который хотела запретить городская власть - фото и видео
11
 Просмотров: 7146
На протяжении 25 лет: Бекхэм рассекретил, какое блюдо ест Виктория каждый день ради стройности
На протяжении 25 лет: Бекхэм рассекретил, какое блюдо ест Виктория каждый день ради стройности
5
 Просмотров: 6813
Наука+ИТ
Крупнейший ледник Эвереста растаял в 80 раз быстрее, чем сформировался
Крупнейший ледник Эвереста растаял в 80 раз быстрее, чем сформировался Просмотров: 261
В "Дії" появиться новая услуга для водителей
В "Дії" появиться новая услуга для водителей Просмотров: 504
Илон Маск подсчитал, во сколько обойдется колонизация Марса
Илон Маск подсчитал, во сколько обойдется колонизация Марса
 Просмотров: 666
В три раза больше небоскреба: к Земле летит опасный астероид
В три раза больше небоскреба: к Земле летит опасный астероид Просмотров: 702
В космос запустили еще партию спутников Starlink
В космос запустили еще партию спутников Starlink Просмотров: 180
Больше всего комментируют
4
В ОРДЛО утверждают, что Ермак в Париже пообещал рассмотреть их предложения — СМИ
2
"Это сенсация" - Порошенко анонсировал участие в выборах
1
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1
Нардепы собирают подписи за отставку Шкарлета
1
Порошенко на съезде партии УДАР призвал к единству все демократические силы
Голосов: 3868
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть