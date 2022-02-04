Недорого и надежно: как выбрать смартфон для экстремальных условий

Гаджет для сложных условий эксплуатации следует подбирать с емкой батареей и защищенным от пыли, грязи и влаги корпусом. Фото: pixaby.com

Пока паникеры собирают тревожно-успокаивающие рюкзаки и вспоминают, какие мессенджеры будут работать и в отсутствие интернета, пора позаботиться о надежном смартфоне не за все деньги мира.

Подборку из 5 защищенных гаджетов стоимостью до 10 тыс. грн собрало издание SPEKA.

Мы также прочли отзывы пользователей этих смартфонов, чтобы вы знали, что ожидать от аппаратов. Перечисляем от самых дешевых.

Что означают стандарты защиты в описании:

IP68: устройство пыленепроницаемое, выдерживает длительное погружение в воду под давлением.

IP69-K: устройство выдерживает мойку под горячей водой под высоким давлением.

MIL-STD-810: устройство отвечает военным стандартам США по работе в полевых условиях.

Ulefone Armor X8

Цена: 3999-5300 грн

Стандарты защиты: IP69K, IP68, MIL-STD-810G

Емкость аккумулятора: 5080 мАч

Оперативная память: 4 ГБ

Ulefone Armor X8 имеет прочный корпус в соответствии со стандартами IP69K, IP68 и MIL-STD-810G. Смартфон не боится воды, пыли, ударопрочный. Имеет NFC и поддерживает функцию быстрой зарядки.

Встроенная память смартфона – 64 ГБ, но он также поддерживает карты памяти до 256 ГБ. По сравнению с другими телефонами в сегменте Armor X8 достаточно недорог, а следовательно, приемлемый вариант для тревожного чемоданчика.

Более продвинутая модель с аналогичной степенью защиты, Ulefone Armor 7Е, имеет больший объем памяти, аккумулятор 5500 мАч и стоит примерно 9000 грн.

Oukitel F150 B2021

Цена: 4229-4799 грн

Стандарты защиты: IP68, IP69K

Емкость аккумулятора: 8000 мАч

Оперативная память: 6 ГБ

Oukitel F150 B2021 — доступный защищенный смартфон, выдерживающий влагу, удары и запыленную или грязную среду. Имеет 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.

"Из неудобств – не выключается звук при включении аппарата. К дополнительной кнопке тоже нужно привыкнуть, хотя это не недостаток. Установленные от производителя программы для обработки звонков и СМС – не самые удобные".

Жалуются пользователи на качество фото и видео. А также на батарею:

"Все почти отлично, кроме батареи. Она держит заряд, но не больше обычных смартфонов с батареей на 4000 миллиамперов".

Sigma mobile X-TREME PQ38

Цена: 5299 грн

Стандарты защиты: IP68, IP69

Емкость аккумулятора: 8000 мАч

Оперативная память: 4 ГБ

X-TREME PQ38 – защищенный смартфон от украинского бренда китайской сборки. Он защищен от попадания воды и грязи, а также от ударов в соответствии со стандартами IP68 и IP69. Имеет 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Работает несколько дней без подзарядки.

"Покупал для навигации на велосипеде, телефонные функции не проверял. Последний заезд – навигация и запись (locus map) примерно 11,4 часов с постоянно включенным экраном и Bluetooth, осталось примерно 27% заряда. На солнце экран не очень, GPS стабильный, громкость голосовых инструкций высокая, но шум дорог не перекрикивает. Вибросигнал в таком кирпиче весьма условен, реально вибрация слаба. Сканер отпечатков пальца посредственный. "Вспышка" тоже не блестящая. Радио с переходником не заработало".

Также пользователи сетуют на невысокое качество стекла и материалов корпуса.

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Doogee S88 Pro

Цена: 6200-7200 грн

Стандарты защиты: IP68, IP69K, MIL-STD-810G

Емкость аккумулятора: 10000 мАч

Оперативная память: 6 ГБ

Doogee S88 Pro имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, поддерживает быструю и беспроводную зарядку. Аккумулятор 10000 мАч позволяет пользоваться смартфоном несколько дней без подзарядки. Экран и корпус выполнены в соответствии с основными стандартами защиты.

Среди недостатков – большой вес аппарата, 372 г, камера – среднего уровня.

Blackview BV9800

Цена: от 9399 грн

Стандарты защиты: IP68, IP69K

Емкость аккумулятора: 6580 мАч

Оперативная память: 6 ГБ

Blackview BV9800 отвечает международным стандартам защиты, не боится пыли, воды и ударов. Смартфон имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, а также камеру на 48 Мп+16 Мп+5 Мп.

Есть нарекания на звук в наушниках через миниджек, на глюки при подключении Bluetooth-гарнитуры и неудобные заглушки для гнезд зарядки и наушников.