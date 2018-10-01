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понедельник, 01 октября 2018 20:05

Назвали самые болезненные места для тату

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Назвали самые болезненные места для тату
Самое больное место для тату у женщин - грудь. Фото: mport.ua

Наиболее болезненные зоны для нанесения татуировок выделили профессиональные английские мастера.

Основные места назвали после анализа данных своих клиентов, пишет "Новое время".

Наиболее болезненные места: ребра, верхняя часть стопы, внутренняя сторона рук от подмышечной впадины до кисти, а также грудь.

"Влияет то, как вы себя чувствуете в день нанесения тату, болеете вы гриппом или просто чувствуете усталость. Также влияет формат тату и размер рисунка. Различные стили тату оказывают различное давление на кожу ", - говорит тату-мастер Керри из лондонской студии New Wave Tattoo.

Больным местом также является голова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После татуировки можно заразиться гепатитом

Уменьшить неприятные ощущения во время тату-сеанса поможет употребление питьевой воды, а также общения с мастером.

Новым трендом у женщин стало тату под грудью. Такие рисунки не только стильные, но и соблазнительные. Они начинаются от середины груди и расширяются на животе. Хрупкое или, наоборот, яркое изображение сделает девушку еще более женственной и желанной.

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