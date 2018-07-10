Назвали плод, который необходимо принимать мужчинам

Орехи улучшают качество спермы. Фото: bizplus.az

Представителям сильного пола нужно ввести в свой рацион орехи. Они улучшают мужскую фертильность.

Употребление этого плода повышает шансы зачать ребенка, пишет "Новое время".

Испанские ученые из университета Ровира и Вирхилий провели исследования. В нем приняли участие 119 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Подопытных разделили на две группы. Представители первой добавили в свой ежедневный рацион 60 г миндаля, фундука и грецких орехов. Мужчины из второй группы орехов не ели.

Через две недели эксперимента исследователи обнаружили, что у мужчин, которые употребляли орехи, возросло количество сперматозоидов. Также улучшилась их жизнеспособность, подвижность и морфология. У мужчин из первой группы также уменьшились показатели повреждений спермы. Это часто провоцирует бесплодие.

Помогут ли орехи зачать ребенка мужчинам, которые имели проблемы с воспроизведением потомства, пока неизвестно.

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Ученые советуют включить в рацион продукты, имеющие в своем составе Омега-3 жирные кислоты, витамины С и Е, селен, цинк. Эти элементы улучшают качество спермы здоровых мужчин.

За последние 40 лет у мужчин снизилось количество спермы на 50%. На 59,3% снизился уровень синтеза спермы и на 52,4% уменьшилось содержание сперматозоидов.