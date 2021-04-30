Научитесь определять приоритеты - как организовать дистанционную работу

Пандемия коронавируса изменила привычный ритм украинцев, добавив к жизни "дистанционку". Для многих это стало большим стрессом, ведь такой режим работы требует высокой самоорганизации.

Если вы сможете саморганизоваться в домашних условиях, то эффективность работы повысится в разы, — об этом Gazeta.ua говорит ведущая программ для экономии времени и повышения эффективности бизнеса Оксана Долгова.

Автор: academiya.org Эксперт рассказала, как организовать дистанционную работу

У многих ли проблема с самоорганизацией на карантине?

Эта проблема сейчас актуальна. Очень многие жалуются на то, что у них слилось все в кучу. Во время карантина они вынуждены сидеть дома, у них есть и семья, и работа. Все это превращается в непрерывный поток одних и тех же заданий. Люди перестают выделять время на здоровье, в частности на зарядку или спорт. Есть много барьеров. Например, внешние помехи, когда закрыты спортзалы.

Как это предотвратить?

Обязательно нужно выделить время на здоровье и самообразование. Если мы говорим о здоровье и личностном развитии, то выделите хотя бы 30 минут для тренировок и чтения какой-то книги. Это может быть изучение каких-то инструкций или методологий. Для того, чтобы сконцентрироваться для дистанционной работы, нужно распределить, сколько часов вы хотите выделить для работы и для семьи. Когда вы распишете свои задачи, то начинает работать инструмент тайм-калькуляция. То есть обозначаете, сколько времени занимает определенное задание. При определении времени важно добавить время на форс-мажоры, которые могут выбить из этого графика. Это необходимо для того, чтобы впоследствии это не стало каким-то разочарованием. Вместо 20 мин следует указать 30. Это будет более правильно. Когда вы расписали задачи, старайтесь прописать конкретное время их выполнения. Вам будет проще это контролировать.

Как правильно распределить время и не отвлекаться на посторонние дела?

Если утром вы запланируете свои дела и будете понимать, что они важны, то никто вам не сможет помешать. К примеру, если мы говорим о рабочем задании и у вас есть команда. Вы можете сообщить команду о том, что у вас сейчас время недоступности. Но если вы ожидаете, что потенциально вас могут отвлекать эти дела, то просто забронируйте для них время. Если у вас заложено время на форс-мажор, то это отнюдь не выбьет из рабочего ритма. Более того, вы не будете огорчены и добьетесь большего результата.

С чем связано то, что люди продуктивнее работают на работе, чем дома?

Это вопрос исключительно самодисциплины и самоорганизации. Важно хорошо спать и рано просыпаться. Если человек может себя самодисциплинировать в сложном задании, то все остальное можно выполнить очень легко. Основным навыком эффективных людей является самодисциплина. Когда люди на работе, они запланированы. Или вы планируете, или вас планируют. Задания более отлажены, потому что вас планируют. Вам ставят конкретные задачи, цели и это надо выполнить. Вот так же это работает и по отношению к себе.

Как организовывать свой рабочий день?

Важно его планировать. Идеально выполнять планирование на бумаге. Если неудобно, то можно это делать в гаджете. Когда вы работаете на бумаге и записываете, то включается моторика и вы можете откорректировать. Если правки происходят в электронном формате, то просто удаляете и вставляете что-то новое. Очень важно, чтобы ваши цели были связаны с вашими задачами. Если мы говорим об электронных носителях, то, как правило, нет привязки к целям. Есть только задача. На самом деле это подавляет самооценку человека. Большинство людей называет это планировкой, но это не так. Это просто выполнение заданий. Мы делаем много лишнего и это угнетает, возникает желание не планировать дальше. Когда человек напишет много задач, а потом не может их выполнить, то он обычно разочаровывается. У него спадает уровень энергии, мотивация. Стоит прописать задачи и выделить время на них. После этого надо определить приоритеты A, B или C. А — это то, что обязательно надо выполнить сегодня. В — возможно, что-то можно делегировать. С — можно выполнить или нет. Выполняя каждое задание, вы ставите себе плюсики. В этот момент повышается уровень мотивации.

С чего следует начинать?

Стоит проснуться рано утром. Первым, что нужно сделать, — улыбнуться, потянуться и уже в бодром настроении принять контрастный душ. Возможно, к тому же стоит успеть сделать зарядку. Ваше утро должно быть вдохновляющим.

Какой должен быть перерыв на обед во время работы на дому? Сколько он должна длиться?

Перерыв на обед может быть разным. Если вы идете на работу, то все заготовлено и это занимает гораздо меньше времени. Дома вы готовите и это как раз занимает часик. Выберите свое удобное время для обеденного перерыва. Настоятельно рекомендую, что надо отдыхать каждый час по 10 минут. Вы встаете с кресла и начинаете ходить. Это хорошо влияет на позвоночник и самочувствие. Кроме того, можете почитать книгу. Мозг не будет хорошо работать, если ему не давать перерыв.

Как сделать свою работу более продуктивной и результативной?

Есть два понятия продуктивность и эффективность. На самом деле люди их очень часто путают. Продуктивность - когда ты делаешь очень много, хорошо, но это не всегда нужно. Эффективность — когда ты ориентирован на результат. Чтобы сделать свою работу результативной и эффективной, необходимо иметь цели. Они должны касаться и семейной, и рабочей, и ключевой отраслей. Они должны касаться всех направлений. Например, если вы хотите, чтобы ваши дети учились через пять лет в заведении за границей, то должны понимать, какие действия должны делать сегодня. Когда цели прописаны хотя бы на десять лет, не будет возникать вопрос, что делать и как мотивироваться.

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