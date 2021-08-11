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среда, 11 августа 2021 09:29

NASA запустило в космос украинско-американскую ракету

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NASA запустило в космос украинско-американскую ракету
NASA отправило в космос ракету украинского-американского производства. Фото: twitter.com/NASA

Американское космическое агентство NASA и компания Northrop Grumman успешно запустили с космодрома в Вирджинии украинско-американскую ракету-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus.

Главная конструкция маршевой ступени ракеты, не считая двух российских двигателей, разработанная украинским конструкторским бюро "Южное" и произведенная на заводе "Южмаш".

Запуск ракеты состоялся с космодрома Уоллопс в 01:01 по Киеву. Через 533 с после старта беспилотный грузовой корабль Cygnus успешно отделился и отправился в самостоятельный путь. Он доставит груз на Международную космическую станцию (МКС).

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На борту космического корабля - груз весом 3720 кг: материалы для научных исследований, оборудование для МКС и запасы для экипажа.

3 июня, космическое агентство NASA запустит на Международную космическую станцию (МКС) более сотни детенышей моллюсков Sepiolida. Существ отправят вместе с другим грузом на борту ракеты SpaceX Falcon 9.

Сепиолиды, "короткие кальмары" являются частью исследовательской программы UMAMI, изучающей влияние космических условий на взаимодействие между полезными микробами и их животными-хозяевами.

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Дата
11
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