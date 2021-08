NASA запустило в космос украинско-американскую ракету

Американское космическое агентство NASA и компания Northrop Grumman успешно запустили с космодрома в Вирджинии украинско-американскую ракету-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus.

Главная конструкция маршевой ступени ракеты, не считая двух российских двигателей, разработанная украинским конструкторским бюро "Южное" и произведенная на заводе "Южмаш".

Запуск ракеты состоялся с космодрома Уоллопс в 01:01 по Киеву. Через 533 с после старта беспилотный грузовой корабль Cygnus успешно отделился и отправился в самостоятельный путь. Он доставит груз на Международную космическую станцию (МКС).

На борту космического корабля - груз весом 3720 кг: материалы для научных исследований, оборудование для МКС и запасы для экипажа.

5.. 4.. 3.. 2.. 1.. liftoff!@NorthropGrumman's Antares rocket and Cygnus spacecraft launched at 6:01pm ET (22:01 UT) from @NASA_Wallops in Virginia, on a resupply mission to the International Space Station: pic.twitter.com/UGxMk7bnYk