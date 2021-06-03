NASA отправит в космос детенышей кальмаров

NASA запустили на МКС детенышей моллюсков. Фото: ixbt.com

Сегодня, 3 июня, космическое агентство NASA запустит на Международную космическую станцию (МКС) более сотни детенышей моллюсков Sepiolida.

Об этом сообщили в ведомстве.

NASA отправит существ вместе с другим грузом на борту ракеты SpaceX Falcon 9. Запуск состоится в 20:29 по киевскому времени.

Сепиолиды, "короткие кальмары" являются частью исследовательской программы UMAMI, изучающей влияние космических условий на взаимодействие между полезными микробами и их животными-хозяевами.

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Эти моллюски симбиотически связаны с биолюминесцентными бактериями, населяющими специальный орган в мантии животных. Бактерии питаются сахаром и аминокислотами, поставляемых кальмаром. А взамен скрывают его силуэт, если смотреть на животное снизу, ослабляя эффект подсветки.

По словам ученых, знания, полученные в результате космических экспериментов, помогут определить, как космический полет влияет на подобные взаимовыгодные отношения. А также поспособствуют разработке защитных мероприятий для сохранения здоровья космонавтов во время длительных космических путешествий.

Также исследование позволит лучше понять взаимодействие между животными и полезными микроорганизмами. Это важно для человеческого здоровья, которое связано с микрофлорой.

Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance удачно сел в северном полушарии Марса.