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четверг, 30 июля 2020 14:05

NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете

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NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете
На Марс запустят новый марсоход. Фото: Reuters

Была ли жизнь на Марсе, попытается узнать агентство NASA. Сегодня состоится запуск новейшего марсохода вместе с вертолетом.

Ракета-носитель с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity стартуют с мыса Канаверал во Флориде, сообщает United Launch Alliance.

Миссия под названием Mars-2020 должна добраться до планеты в феврале 2021 года.

Она исследует кратер Джезеро, чтобы изучить обитаемость планеты, найти признаки прошлой микробной жизни, собрать образцы отобранных камней и почвы и подготовиться к будущим миссиям.

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Вертолет на Марсе окажется впервые. Он нужен для того, чтобы проверить, возможны ли полеты вертолетов, беспилотников и других устройств на Красной планете. Вертолет оборудуют камерой, а работать он будет от солнечных батарей.

Запуск состоится в четверг, 30 июля, в 14:50 по киевскому времени. Смотреть трансляцию можно в Youtube.

Впервые зонд к Марсу запустили недавно Объединенные Арабские Эмираты. Марсоход "Надежда" весом в почти полторы тонны должен преодолеть 500 млн км космического пространства. Эмираты собираются найти на Марсе воду.

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