Арабский марсоход "Надежда" будет искать воду на Красной планете

 
Ексклюзивы
1/5
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
Просмотров: 225
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 387
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1026
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3114
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 432
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2691
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 954
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 864
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Просмотров: 81
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 720
Фото
Все фото
5
7
9
11
4
На 3D-принтере напечатали уникальный электробайк
На 3D-принтере напечатали уникальный электробайк
На новой солнечной электростанции панели расположили нетрадиционно
На новой солнечной электростанции панели расположили нетрадиционно
Представили более дешевого конкурента Apple Watch: что нового
Представили более дешевого конкурента Apple Watch: что нового
Более 150 тыс. человек зашли на празднование дня рождения трамвая
Более 150 тыс. человек зашли на празднование дня рождения трамвая
SpaceX запускает корабль, который может стать космическим такси
SpaceX запускает корабль, который может стать космическим такси
Видео
Все видео
Четвероногого робота Spot запустили в серийное производство
Четвероногого робота Spot запустили в серийное производство
США учились сбрасывать ядерную бомбу с истребителя
США учились сбрасывать ядерную бомбу с истребителя
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Японские ученые создали надувной электроскутер
Японские ученые создали надувной электроскутер
При Гончаруке такого не было. СМИ сняли, как Аваков играл в "Ферму" на правительстве
При Гончаруке такого не было. СМИ сняли, как Аваков играл в "Ферму" на правительстве
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1242
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5058
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1440
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3573
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
20 июля 2020
Просмотров: 504
На роду написано
Кажуть, прізвище лишає відбиток на долі людини. Я в таке не вірю, але життя постійно підкидає сюжети для роздумів на цю тему. Знайома з прізвищем ...
вторник, 21 июля 2020 11:32

Арабский марсоход "Надежда" будет искать воду на Красной планете

1 Комментировать
Арабский марсоход &quot;Надежда&quot; будет искать воду на Красной планете
Арабский марсоход весом в почти полторы тонны. фото https://twitter.com/AlArabiyа

20 июля Объединенные Арабские Эмираты впервые в арабском мире успешно осуществили запуск зонда "Надежда" к Марсу. Марсоход "Надежда", весом в почти полторы тонны, к Красной планете долетит за семь месяцев.

"Надежда" - первый зонд на Марс, который создали в Объединенных Арабских Эмиратах. -За плохой погоды старт с космодрома острова Танэгасима откладывали дважды, и на этот раз условия для запуска были идеальными. Об этом сообщает ТСН.

"Надежда" должен преодолеть 500 млн км космического пространства. А это значит, что к Марсу зонд достанется не раньше февраля. Разрабатывали его арабские инженеры шесть с половиной лет. Это первый их подобный опыт, поэтому за учителей привлекли специалистов из Соединенных Штатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Марс запускают первую арабскую миссию

Красную планету "Надежда" будут изучать с орбиты. Сосредоточится на атмосфере, климате, погоде. В частности, исследовать циркуляцию воздушных потоков в разное время и сезоны, и попытается исследовать, почему планета потеряла воду.

Миссии на Марс именно на последних этапах действительно часто завершаются провалом. По времени запуска марсохода им уже удалось даже опередить Соединенные Штаты, но технологически Америка остается мощной. Свой новый космический аппарат "Настойчивость" стоимостью в $3 млрд НАСА запустит не ранее 30 июля. Уже в начале следующего года он начнет собирать образцы горных пород и почвы, чтобы выяснить, была ли жизнь на Марсе.

Власти Объединенных арабских эмиратов планирует построить на Красной планете первый город через 100 лет. Проект называется "Марс-2117". Футуристический город будет размером Чикаго и населением в 600 тыс. Человек. Об этом заявил премьер ОАЭ Мухаммед ибн Рашид Аль Мактум.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Арабский марсоход "Надежда" будет искать воду на Красной планете». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Одно из чудес света разрушило землетрясение

Ловца диких животных называли "живодером"

Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке

Завершилась самая популярная книжная серия всех времен

Самое читаемое
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа Просмотров: 21906
Кличко заявил, что его сын идет в мэры Киева
Кличко заявил, что его сын идет в мэры Киева Просмотров: 11691
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
 Просмотров: 9252
Бойцы &quot;Холодного Яра&quot; ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
 1 Просмотров: 7803
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
4
 Просмотров: 7182
Технологии
Instagram облегчил онлайн-покупки для пользователей
Instagram облегчил онлайн-покупки для пользователей Просмотров: 72
Twitter ввел меры безопасности в ответ на хакерские атаки
Twitter ввел меры безопасности в ответ на хакерские атаки Просмотров: 99
Украинцы смогут пользоваться популярным музыкальным сервисом
Украинцы смогут пользоваться популярным музыкальным сервисом Просмотров: 180
На 3D-принтере напечатали уникальный электробайк
На 3D-принтере напечатали уникальный электробайк
5
 Просмотров: 567
Продемонстрировали новый вид связи
Продемонстрировали новый вид связи
 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
6
Третьякова заявила, что депутатская зарплата слишком мала
5
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
3
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
1
Стадион "Черноморец" продали американцам
1
Девушку избили за два места в маршрутке
Голосов: 69
Голосование Кто должен стать главным тренером киевского "Динамо"?
  • 1) Виктор Скрипник
  • 2) Роман Григорчук
  • 3) Мирон Маркевич
  • 4) Юрий Сёмин
  • 5) иностранный специалист
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua