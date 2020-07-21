Арабский марсоход "Надежда" будет искать воду на Красной планете

Арабский марсоход весом в почти полторы тонны. фото https://twitter.com/AlArabiyа

20 июля Объединенные Арабские Эмираты впервые в арабском мире успешно осуществили запуск зонда "Надежда" к Марсу. Марсоход "Надежда", весом в почти полторы тонны, к Красной планете долетит за семь месяцев.

"Надежда" - первый зонд на Марс, который создали в Объединенных Арабских Эмиратах. -За плохой погоды старт с космодрома острова Танэгасима откладывали дважды, и на этот раз условия для запуска были идеальными. Об этом сообщает ТСН.

"Надежда" должен преодолеть 500 млн км космического пространства. А это значит, что к Марсу зонд достанется не раньше февраля. Разрабатывали его арабские инженеры шесть с половиной лет. Это первый их подобный опыт, поэтому за учителей привлекли специалистов из Соединенных Штатов.

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Красную планету "Надежда" будут изучать с орбиты. Сосредоточится на атмосфере, климате, погоде. В частности, исследовать циркуляцию воздушных потоков в разное время и сезоны, и попытается исследовать, почему планета потеряла воду.

Миссии на Марс именно на последних этапах действительно часто завершаются провалом. По времени запуска марсохода им уже удалось даже опередить Соединенные Штаты, но технологически Америка остается мощной. Свой новый космический аппарат "Настойчивость" стоимостью в $3 млрд НАСА запустит не ранее 30 июля. Уже в начале следующего года он начнет собирать образцы горных пород и почвы, чтобы выяснить, была ли жизнь на Марсе.

Власти Объединенных арабских эмиратов планирует построить на Красной планете первый город через 100 лет. Проект называется "Марс-2117". Футуристический город будет размером Чикаго и населением в 600 тыс. Человек. Об этом заявил премьер ОАЭ Мухаммед ибн Рашид Аль Мактум.