NASA зафиксировали самый мощный выброс энергии во Вселенной

Зафиксировали самый мощный выброс энергии во Вселенной. Фото: lookatme

За несколько секунд гамма-всплеск примерно в 5 млрд световых лет от нас выпустил больше энергии, чем Солнце сможет излучать за 10 млрд лет "жизни".

Об этом сообщила пресс-служба NASA, пишет liga.net

Ученые зафиксировали ужасные выбросы энергии от двух гамма-всплесков GRB 190114C и GRB 180720B в 4,5 и 6 млрд световых лет от нас соответственно. Первый - самый мощный гамма-вспышка, когда-либо наблюдался во Вселенной.

Очень яркий и длительный 190114C в январе 2019 го фиксировали три телескопа различных конфигураций. Когда была установлена ​​точная точка в пространстве, откуда он пришел, туда направили приборы "Хаббла". По данным из него ученые сделали вывод, что взрыв произошел в очень плотной среде, вероятно, в центре массивной галактики, которая при этом сталкивается с другой.

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190114C около минуты выпускал сверхвисокоенергетичние фотоны - от 0,2 до 1 ТэВ.

Даже через 2 часа с момента всплеска 180720B в июле 2018 го фиксировались фотоны послесвечения с энергиями 100-440 гигаэлектронвольт.

Экспедиция международного экипажа американского космического корабля "Колумбия" началась 19 ноября 1997 года. Впервые полетел космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.