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вторник, 18 августа 2020 13:44

NASA сфотографировало восхождение марсианской лавины

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NASA сфотографировало восхождение марсианской лавины
В NASA считают, что сход лавины стал следствием температурных колебаний на Марсе во время весеннего периода на планете. Фото: NASA

Сход лавины на красной планете показал марсианский разведывательный спутник от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Марсианская "лавина" сошла со скалы высотой 500 метров, сообщает Express.

В NASA считают, что сход лавины стал следствием температурных колебаний на Марсе во время весеннего периода на планете.

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"При повышении температуры испаряется лед, а осколки глыбы льда сходят и поднимают пыль", - заявили в американском ведомстве.

Фото сделал Марсианский разведывательный спутник на расстоянии 255 км над красной планетой.

Французская компания Airbus построит межпланетный спутник, который будет доставлять с Марса на Землю образцы пород Красной планеты. Строительство спутника планируется завершить к 2026 году.

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