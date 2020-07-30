Марс и Землю соединят "межпланетным грузовиком"

Французская компания Airbus построит межпланетный спутник, который будет доставлять с Марса на Землю образцы пород Красной планеты.
Строительство спутника планируется завершить к 2026 году, пишет BBC.
Тогда же его и запустят. По сути, этот спутник - межпланетный грузовик, который будет привозить для исследования на Землю все, что соберет на Красной планете марсоход NASA Perseverance.
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Спутник весом около 6,5 т для выхода на орбиту будет использовать комбинацию химических и электрических двигателей. Это позволит ему быстро добраться Марса и вернуться на Землю с грузом.
Кстати, марсоход Perseverance запустили из США в четверг, 30 июля. Вместе с ним впервые на Красную планету отправили вертолет.
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