NASA предупреждает о приближении астероидов к Земле

25 декабря мимо Земли также пролетят еще два астероида - 2020 XY и 2020 YM1. Фото: pixabay

25 декабря вблизи нашей планеты пролетят три астероиды.

Один из них под названием 2014 SD224 является крупнейшим и пролетит мимо Земли на расстоянии в 30,6 млн километров., сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

В диаметре самый большой астероид имеет 201 метр. Но ученые утверждают, что Земле не грозит столкновение с ним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SpaceX показала видео, чтобы доказать успешность запуска нового корабля

Последний раз это космическое тело приближалось к нашей планете в этом году 26 января. В следующий раз, как ожидается, астероид пролетит в декабре 2021-го.

25 декабря мимо Земли также пролетят еще два астероида - 2020 XY и 2020 YM1. NASA утверждает, что они также не представляют угрозы для Земли.

Ученые из Китая благодаря искусственному интеллекту обнаружили, что на Луне есть более 100 тыс. кратеров. Процесс их образования происходит после падения различных астероидов и метеоритов, пишет CNN. Благодаря этому явлению можно выяснить больше об истории Солнечной системы и то, как она образовалась.