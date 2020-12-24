На Луне есть более 100 тыс. кратеров - китайские ученые

На международном уровне официально считается, что на Луне есть 9137 кратеров: 7895 идентифицированных и еще 1411 неизвестных. Фото: pixabay

Ученые из Китая благодаря искусственному интеллекту обнаружили, что на Луне есть более 100 тыс. кратеров.

Процесс их образования происходит после падения различных астероидов и метеоритов, пишет CNN.

Благодаря этому явлению можно выяснить больше об истории Солнечной системы и то, как она образовалась.

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На международном уровне официально считается, что на Луне есть 9137 кратеров: 7895 идентифицированных и еще 1411 неизвестных. Но китайские ученые научили искусственный интеллект на основе образцов и информации, которые получили от 2 месячных аппаратов Chang'e 1 и Chang'e 2, узнать, сколько действительно кратеров на Луне. Нейросеть насчитала 109 956.

"Ударные кратеры есть наиболее диагностическими признаками лунной поверхности. Это контрастирует с поверхностью Земли. Трудно проследить историю воздействия астероидов и комет на Землю за последние 4 миллиарда лет", - пояснила автор исследования Чэнь Ян из Колледжа наук о Земле в Университете Цзилинь .

Она утверждает, что Земля и Луна страдали от ударов одних и тех же астероидов и метеоритов. Именно благодаря этому можно изучить лунные кратеры и получить больше информации об эволюции Земли.

Капсула беспилотного китайского космического зонда Changʼe 5 успешно вернулась на Землю с образцами лунного грунта. 16 декабря она приземлилась, сообщает телеканал CGTN.