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четверг, 17 декабря 2020 07:50

Китайский зонд успешно доставил на Землю образцы лунного грунта
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Капсула беспилотного китайского космического зонда "Чанъэ-5" успешно вернулась на Землю с образцами лунного грунта.

16 декабря она приземлилась, сообщает телеканал CGTN.

Фото: Reuters

Ученые нашли 300-килограммовую капсулу на территории автономного китайского района Внутренняя Монголия.

Лунную миссию "Чанье-5" считают успешной. Наземные бригады собираются доставить капсулу в безопасное место, где ее откроют и осмотрят эксперты.

Китай стал третьей после США и СССР страной в мире, которая доставила образцы почвы с Луны на Землю.

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"Чанъэ-5" - одна из самых сложных миссий в истории освоения космоса в Китае. Кроме того, "Чанъэ-5" стала первой за последние более 40 лет лунной миссией в мире. Зонд "Чанъэ-5" запустили 24 ноября. 1 декабря посадочно-взлетный комплекс зонда выполнил посадку севернее пика Рюмкер в Океане Бурь на видимой стороне Луны.

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Дата
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