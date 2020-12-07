Китай запустил на орбиту спутник для создания 3D-карт

Оптический спутник дистанционного зондирования Земли выведен на геостационарную орбиту. Фото: pixabay

Ракету-носителя Long March-3B (CZ-3B) успешно запустила китайская корпорация космической науки и техники (CASC) с космодрома Сичан (провинция Сычуань).

Она вывела на орбиту Земли тяжелый спутник зондирования Gaofen-14, сообщают китайские агентства Синьхуа и CGTN.

Оптический спутник дистанционного зондирования Земли выведен на геостационарную орбиту.

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Аппарат будет делать высокоточную съемку и картографирование. На основе переданных им данных будут создаваться 3D-карты.

С поверхности спутника Земли взлетел китайский космический аппарат Chang'e 5 с первыми в истории Китая образцами лунного грунта на борту. Китайские инженеры утверждают, что зонд выдержал температуру в более +100°С на поверхности Луны.