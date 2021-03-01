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понедельник, 01 марта 2021 11:01

Над Британией пролетел метеорит

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Над Британией пролетел метеорит
Над Британией пролетел метеорит фото: UK Meteor Network

Камеры наблюдения, которые расположены в Лондоне, Бирмингеме и Бристоле, зафиксировали огненный шар в небе.

Полет метеора в небе над Британией произошел ночью 1 марта. Соответствующее видео обнародовали в сети, информирует UK Meteor Network.

Об увиденном космическом теле поступило более 120 сообщений. Свидетели события обнародовали ролики в социальных сетях.

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Ночное свечение в атмосфере Венеры впервые удалось зафиксировать на снимке. Фотографию сделал солнечный зонд Parker.

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