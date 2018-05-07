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понедельник, 07 мая 2018 12:09

Начался дополнительный период регистрации на ВНО

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Начался дополнительный период регистрации на ВНО
Дополнительная сессия ВНО пройдет с 2 по 11 июля. Фото: goodfon.ru

Дополнительно зарегистрироваться на ВНО 2018 можно до 21 мая.

Об этом сообщает является Украинский центр оценивания качества образования.

В дополнительный период могут зарегистрироваться участники АТО и выпускники школ из оккупированных территорий. Кроме того, до 21 мая разрешили регистрироваться тем, кто по уважительным причинам не смог зарегистрироваться в основной период регистрации.

Помимо основного пакета документов, они должны подать заявление о предоставлении возможности пройти внешнее независимое оценивание во время дополнительной сесси.

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Во время нынешнего поступления дополнительная сессия ВНО начнется 2 июля. Тогда будут писать украинский язык и литературу. 3 июля состоится ВНО по математике. 4 июля - по английскому и испанскому языкоам. 5 июля - в по биологии и немецкому языку. 6 июля - по истории Украины. 9 июля - по географии и французскому языку; 10 июля - по физике. Завершится дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии.

В этом году основная сессия ВНО начнется 22 мая тестированием по математике. Закончится 13 июня. Выпускники школ будут писать ВНО по химии.

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Дата
07
мая

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