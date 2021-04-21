21 апреля 1913 года состоялся спуск на воду британского лайнера "Аквитании". Он принимал участие в обеих мировых войнах.

Судно спроектировали в декабре 1910 года на верфи John Brown&Company в Шотландии. 24 мая 1914 года судно сдали в эксплуатацию и передали на службу флота компании-заказчика. 30 мая того же года лайнер совершил первый рейс из Ливерпуля в Нью-Йорк. В течение карьеры его эксплуатировали преимущественно как трансатлантический лайнер между портами Великобритании и США.

Автор: wikipedia.org На воду спустили лайнер, который принимал участие в мировых войнах

В течение Первой мировой войны "Аквитанию" использовали в качестве коммерческого крейсера, транспортного и санитарного судна. По возвращении в состав флота Cunard Line его модернизировали. Лайнер продолжал осуществлять коммерческие рейсы Атлантическим океаном. В 1935 году с судном произошел инцидент — село на мель, однако серьезных повреждений не получило.

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Во время Второй мировой войны лайнер вошел в состав Королевского Британского флота, базируясь в Нью-Йорке, а затем в Сан-Франциско. Флоту Cunard Line его вернули только в 1948 году.

В декабре 1949 года судно вывели из эксплуатации, а в феврале 1950 года списали на металлолом.

10 апреля 1912 года английский лайнер "Титаник" вышел в свое первое и последнее плавание. Это самое большое пассажирское судно мира класса "Олимпик" на время своего построения. "Титаник" принадлежал английской компании White Star Line.