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понедельник, 22 марта 2021 12:45

На создание первых фотографий тратили 30 мин.

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22 марта 1904 года в лондонской газете Illustrated Mirror впервые в мире опубликовали цветную фотографию.

"Первые фото создавали долго. Человек должен стоять или сидеть на одном месте от 20 до 30 минут. Первые фотоаппараты имели большие размеры и реагировали медленно. Люди должны стоять неподвижно, чтобы получить удачный снимок. Изображение глаз на первых портретах удавались с большим трудом, поэтому часто людей фотографировали с закрытыми глазами", - говорит Gazeta.ua фотограф Елена Иващенко.

История цветной фотографии связана с реализацией 2 методов цветовоспроизведения. Первый метод получил название прямого - объективного. В нем при формировании изображения стремятся обеспечить условия, непосредственно воспроизводят цвета окружающих объектов. Используя явление интерференции, французы Эдмон Беккерель и Абель Ньепс де Сент-Виктор получили качественное изображение спектра на полированной серебряной пластине, которую обработали хлористым серебром. Однако изображение было неустойчивым и сохранялось только в темноте.

В 1861-м шотландский математик и физик-теоретик Джеймс Клерк Максвелл получил первую цветную фотографию. Он сделал ее путем одновременного совмещенного проектирования красного, синего и зеленого диапозитивов. Это событие считают отправной точкой в истории цветной фотографии.

Автор: myplanet.com
  На создание первых фотографий тратили 30 мин
На создание первых фотографий тратили 30 мин

Первые фотоаппараты представляли собой усовершенствованные камеры-обскуры. В открытом с одной стороны ящике двигался назад и вперед другой ящик, который удерживали в определенном положении с помощью винтика. На передней стенке этого ящика находилась линза или предметное стекло, а на задней стороне - матовое стекло. Вскоре вместо одной линзы стали использовать 2, сконструировав таким образом первый объектив. Лучи от внешнего предмета, пройдя через объектив, останавливались на матовом стекле и при должном расстоянии последнего от предмета на нем оставалось его отчетливое изображение.

Автор: cuspu.edu.ua
  На создание первых фотографий тратили 30 мин
На создание первых фотографий тратили 30 мин
Первую фотографию, которую сделал француз Абель Ньепс в 1822 году, не удалось сохранить. Поэтому первой в истории фотографией считают вид с окна. Он получил изображение в 1826-м с помощью камеры-обскуры на оловянной пластинке. Экспозиция длилась 8 ч. на ярком солнечном свете.
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Дата
22
марта

На создание первых фотографий тратили 30 мин.

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