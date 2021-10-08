На Луне нашли следы извержения вулкана

Смесь базальта в образцах доказывает, что на Луне происходила вулканическая активность. Фото: pixabay.com

На поверхности Луны два миллиарда лет назад произошло извержение вулкана.

Об этом заявила международная группа ученых, которая проанализировала образцы лунного грунта, собранные в рамках китайской миссии Chang'e-5, пишет CNN.

"Эти образцы заполняют критический пробел в изучении спутника, потому что охватывают период, который ранее не исследовали. Лунным камням, которые chang'e-5 доставил на Землю, примерно 1,97 миллиарда лет", - сказал профессор Вашингтонского университета Скотт Рудольф.

Смесь базальта в образцах доказывает, что на Луне происходила вулканическая активность. Это означает, что там существовал источник тепла, который бы стимулировал эту активность.

Каменные породы на Луне играют роль капсулы времени. В отличие от Земли, у спутника нет тектонических плит или других процессов, которые бы разрушили кратеры. Поэтому ученые определяют с их помощью возраст регионов Луны. Сейчас команда исследователей из Китая, Австралии, США, Великобритании и Швеции продолжают анализировать образцы Chang'e-5.

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