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четверг, 07 октября 2021 09:42

Астронавты NASA впервые вырастили перец в космосе
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Астронавтам национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса впервые удалось вырастить перец чили на Международной космической станции.

Хотя рост плодов в космосе замедлился, на первый урожай ожидают уже к концу октября, сообщили в блоге NASA.

"Хьюстон, у нас есть перец", - говорится в шутливом сообщении астронавтов.

Фото: blogs.nasa.gov

Выращивание кустов происходило в рамках эксперимента Plant Habitat-04. Цветки кустов опылили в центре им. Джона Кеннеди, но не все они развились в плоды на МКС.

В долгосрочных миссиях овощи в условиях микрогравитации выращивает астронавт NASA Меган Макартур. В Twitter она написала, что включает растениям песни группы Red Hot Chili Peppers.

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Американские астронавты смогли получить первый урожай в космосе в конце марта 2018-го. Им удалось вырастить капусту сорта Tokyo Bekana и красный салат-ромэн. Кроме того, на борту МКС удалось собрать урожай японской капусты мизуну.

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