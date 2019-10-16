На космической почве вырастили съедобные растения

На космической почве посадили 10 различных растений. Фото: Open Agriculture

В Нидерландах ученые из Вагенингенского университета посадили в образцах модельного грунта Марса и Луны 10 различных сельскохозяйственных культур.

Специальные образцы разработали в NASA, сообщает Open Agriculture.

Исследователи посеяли кресс-салат, рукколу, помидоры, редис, рожь, киноа, шнитт-лук, шпинат, горох и лук-порей. Такие же культуры для контроля высадили на земной грунт. Все растения, кроме шпината, хорошо росли на модельных почвах и давали съедобные плоди.

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Количество биомассы на имитации марсианской почвы сравнили с биомассой, которую дал земной грунт. Показатели на имитации лунного реголита были меньше, однако ученые признали их хорошими.

Японский космический зонд Hayabusa 2 через 3,5 года после запуска долетел до астероида "Рюгу". Он расположен в 280 млн км от Земли. С поверхности космического тела возьмут пробы почвы, доставят на Землю до 2020 года. Ученые надеются найти следы воды и органических веществ.